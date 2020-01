Strain Guide: Triple Cheese

INDICA/SATIVA: 80%/20%

GENITORI: CHEESE – BLUE CHEESE

FIORITURA: 7 settimane

RACCOLTO OUTDOOR: Settembre

RESA INTERNA/ESTERNA: 600g/m² – Alta

THC/CBD: 22%/0,9%

SEED BANK: Barney’s Farm

La genetica Cheese sorge da un particolare fenotipo di Skunk più di 20 anni fa, quindi non si tratta di una varietà recentissima. Nonostante ciò si continua a utilizzare Cheese come base di partenza per generare nuove varietà o, come capita in questo caso, per trovare il fenotipo perfetto che alzi ulteriormente il livello di questa storica erba al gusto di formaggio. In questo processo di selezione firmato Barneys, interviene anche il ceppo Blue Cheese, nel quale troviamo sia Cheese che Blueberry. Quest’ultima varietà trasmette allo strain risultante delle sorprendenti note dolci che hanno sicuramente contribuito all’ottenimento del primo premio alla Spannabis Champions Cup del 2015.

Ma c’è un altro aspetto delizioso che non riguarda né il gusto né l’aroma, bensì il ritmo di crescita. Infatti gli esemplari di Triple Cheese completano il loro ciclo di vita quasi si trattasse di uno strain autofiorente, fattore non da poco per la maggior parte dei coltivatori in circolazione. Le rese sono abbastanza alte e il raccolto si effettua durante il mese di settembre.