Strain Guide: The Church

INDICA/SATIVA: 60%/40%

GENITORI: SUPER SKUNK – NORTHERN LIGHTS – ERDBEER

FIORITURA: 8 settimane

RACCOLTO OUTDOOR: Fine settembre

RESA INTERNA/ESTERNA: 500g/m² – 900g/pianta

THC/CBD: 20%/Basso

SEED BANK: Greenhouse Seeds

Pochi ibridi di cannabis risultano così equilibrati come The Church, una varietà con il 60% di geni Indica e il restante 40% di geni Sativa. Nasce dall’incrocio tra Erdbeer e Super Skunk x Northern Lights. Lo strain risulta robusto e resistente, anche grazie alla forza di questa varietà dal nome tedesco che gli conferisce particolare vigore.

The Church è una campionessa dal punto di vista della produttività, infatti, se fatta crescere liberamente sotto il sole, può arrivare a produrre quasi un kg per esemplare, mentre quando viene coltivata in growroom produce circa mezzo kg. Un altro tratto distintivo che la rende decisamente appetibile agli occhi dei grower è che tali risultati possono essere ottenuti in appena 8 settimane di fioritura, con in più l’aggiunta di un fattore altrettanto importante come la sua innata resistenza alle muffe.

Se a tutto ciò aggiungiamo degli importanti livelli di THC del 20% ed un high che agisce sia sul lato fisico che su quello mentale, ecco che The Church ha tutte le carte in regola per rendervi dei fedeli seguaci.