Strain Guide: Strawberry Amnesia

INDICA/SATIVA: Dominanza Sativa

GENITORI: STRAWBERRY COUGH – AMNESIA

FIORITURA: 9-10 settimane

RACCOLTO OUTDOOR: Ottobre

RESA INTERNA/ESTERNA: 450-500g/m² – Media

THC/CBD: 22%/Sconosciuto

SEED BANK: Dinafem

Da uno strain non più “giovanissimo” come Amnesia e da un altro più recente come Strawberry Cough, nasce questa varietà a predominanza di geni Sativa. Si caratterizza per delle infiorescenze al cui interno è custodita una potenza fuori dal comune: diciamo che non si scende sotto il 20% di THC, con picchi del 23% nelle cime apicali; delle cifre che garantiscono uno sballo potente e duraturo. I consumatori che aspirano il suo ricco fumo vengono pervasi da vibrazioni tipicamente Sativa, quindi lo sballo è di tipo energizzante ed è in grado di far viaggiare la mente verso nuovi e stimolanti orizzonti. Chiaramente, se si esagera con le dosi non sarete più in grado di muovervi dal divano o da qualsiasi posto nel quale vi troviate, per cui, come sempre, il consiglio è quello di un utilizzo responsabile.

Detto ciò, Strawberry Amnesia ha ottime capacità per lenire alcuni disturbi come lo stress, l’ansia, il mal di testa e, più in generale, tende anche a sollevare l’umore in quelle persone che soffrono di stanchezza cronica o di sintomi legati alla depressione.

Questo strain si presta per essere coltivato sia indoor che all’aperto, nel primo caso ci vogliono 65 giorni di fioritura prima di procedere al raccolto, nel secondo caso bisogna aspettare il mese di ottobre.