Nato nel 1971 per iniziativa dell’economista e accademico Klaus Schwab, il World Economic Forum è una fondazione senza scopo di lucro che, si legge nel sito dell’organizzazione, è impegnata a migliorare lo stato del mondo. Partito come European Management Symposium sotto il patrocinio della Commissione europea e di alcune associazioni industriali del Vecchio Continente, aveva come scopo quello di introdurre le aziende europee alle pratiche di management statunitensi.

Dal 1974 gli inviti all’evento annuale sono stati estesi anche a capi di Stato e di governo, allargando sempre più i campi di interesse a questioni economiche e sociali. Anche per rispondere e adattarsi ai grandi cambiamenti che avvenivano.

Dal 1987 il Simposio ha adottato il nome con cui è noto oggi: World Economic Forum. Puntando a presentarsi come una piattaforma per la risoluzione dei conflitti internazionali.

Davos, località sciistica nelle Alpi svizzere è stata scelta da subito come sede dell’appuntamento che si tiene ogni anno a fine gennaio. Per decenni Davos è stato il luogo in cui artefici e manovratori della globalizzazione si riunivano. Ma è stato anche il luogo in cui si sono incontrati Nelson Mandela e Frederick de Klerk, Yasser Arafat e Simon Peres, Henry Kissinger e ex-dirigenti dell’Unione Sovietica.

La fondazione organizzatrice del meeting di fine gennaio è finanziata da un migliaio circa di aziende associate. Si tratta, perlopiù, di multinazionali con fatturato superiore ai 5 miliardi di euro. E per questo i partecipanti al forum sono principalmente CEO delle più grandi aziende del Pianeta.

Sono 116 le persone iscritte a partecipare all’evento di Davos quest’anno. Il 40% in più di 10 anni fa. Specchio di un mondo in cui alla povertà estrema che aumenta corrisponde un aumento della ricchezza estrema.

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato da Oxfam International, dalla pandemia i patrimoni dei miliardari sono cresciuti al ritmo di 2,7 miliardi di dollari al giorno.

Si tratta di persone (per lo più uomini) la cui ricchezza e potere sono così vasti da essere in grado di scrivere le regole per il resto di noi. Facile capire a vantaggio di chi.