Stop alle botticelle, una scelta di civiltà

Siamo stati abituati a vederle circolare in mezzo al traffico e allo smog , con i cavalli a trainarle in ogni stagione, con il freddo o con il caldo. Ma d’ora in avanti, questo mezzo di trasporto privilegiato dai turisti per visitare le città d’arte, sarà solo un (brutto) ricordo.

La Camera dei Deputati infatti ha votato affinché l’uso di animali per la trazione delle carrozze sia vietato su tutto il territorio nazionale. Nel testo si legge che il governo si impegna «a vietare l’utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale». L’esecutivo, inoltre, si ripromette di prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e dell’animale in caso di trasporto non autorizzato.

Viene inoltre previsto che gli animali maltrattati vengano affidati a chi può prendersene cura e che le licenze per la conduzione delle botticelle vengano convertite in «licenze per le guide di carrozze elettriche o taxi».