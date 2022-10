Spirulina e canapa da record

Spirulina e canapa l’anno scorso in Italia hanno visto aumentare vertiginosamente il loro giro d’affari.

È quanto emerge da un recente studio di Osservatorio Immagino di GS1 Italy: un lavoro di ricerca semestrale che monitora i fenomeni di consumo nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) incrociando le informazioni sulle etichette dei prodotti digitalizzati dal servizio Immagino e i dati di NielsenIQ di prodotti venduti e consumati, trattandosi di un’azienda globale di misurazione e analisi dati sui consumatori e sui mercati.

In questa undicesima edizione lo studio Immagino ha analizzato oltre 128mila prodotti di largo consumo, consumati appunto nell’arco dell’anno passato. Ecco cos’ha rilevato:

SPIRULINA E CANAPA IN CIMA ALLA CLASSIFICA

In linea generale, lo studio evidenzia che la spesa aumenta del +3,5% sulla domanda di prodotti alimentari, se sulle etichette è segnalata la presenza di almeno uno dei 27 ingredienti salutari rilevati, appartenenti a sei macro famiglie: cereali speciali/farine, superfood e superfruit, spezie, semi, dolcificanti.

Di quali prodotti parliamo? Non ve li elencheremo proprio tutti, ma parliamo di prodotti che appaiono essere sempre più graditi nel mercato nazionale e non solo, quali ad esempio l’avena, lo zenzero, la mandorla, i semi di sesamo, la stevia.

In cima alla lista dei prodotti più graditi lo scorso anno però, ci sono in primis la spirulina, con un boom di incremento di vendite del 49% che lo scorso anno si è tradotto in un giro d’affari totale di 1,8 milioni ; la canapa, subito dopo, ha marcato nel 2021 un +31,4% rispetto all’anno prima e un giro d’affari che ha toccato i 3,5 milioni di euro!

Al contrario, l’anno scorso ha visto il calo dei consumi di bacche di goji (-17,6%), germe di grano, acqua di cocco e curcuma. E verrebbe da dire: “meno male” per alcun di loro, quelli più esotici ovviamente, in quanto non sembra né salutare, né tantomeno sostenibile integrare regolarmente nella propria dieta prodotti che arrivano dall’altra parte del mondo!

SPIRULINA E CANAPA, I LORO PREGI

Cominciamo con la spirulina: si tratta di un cosidetto superfood o supercibo, e sebbene questa sia una categoria nata dal marketing, vanta effettivamente numerose proprietà. Appartiene al gruppo dei cianobatteri e la polvere che si ricava essicandoli è ricca di proteine e vitamine, in particolare la E, il betacarotene e le vitamine del gruppo B, oltre a minerali e acidi grassi essenziali.

Tra le proprietà che vanta la spirulina, c’è quella antinfiammatoria e disintossicante, la capacità di rafforzare il sistema immunitario, regolare i livelli di colesterolo, trigliceridi e glicemia.

La canapa, non manca certo di altrettante proprietà che la rendono estremamente utlile per mantenersi in buona salute e mantenere in buona salute anche il pianeta. Ma concentriamoci adesso sul suo uso alimentare: tra i tanti prodotti a scopo alimentare che si possono ricavare dalla canapa, i semi sono forse quelli più popolari e una fonte inestimabile di fibre, Omega 3, Omega 6, Vitamine del Gruppo B, E, C, D, minerali come il potassio, magnesio, ferro e manganese.

Ma i semi di canapa sono anche un caso quasi unico in natura, dato che contengono tutti gli 8 amminoacidi essenziali. La canapa in cucina è in grado di combattere l’arteriosclerosi, i disturbi cardiovascolari, il colesterolo, l’artrosi, le malattie del sistema respiratorio (ad esempio asma, sinusite e tracheite), eczemi e acne.

I semi di canapa sono davvero un toccasana e un’assunzione costante può contribuire a mantenere in buona salute diverse ghiandole e muscoli e rinforzare il sistema nervoso.

Ma un altro pregio non certo trascurabile sia della canapa che della spirulina è che possono essere prodotte con i migliori standard di qualità, proprio qui nel nostro Paese!

