Nel weekend appena trascorso si è tenuta la diciottesima edizione della Spannabis, la fiera internazionale della cannabis che si tiene a Barcellona e che in questi anni è diventata una delle fiere più importanti d’Europa. Dopo aver assistito negli ultimi due anni alla cancellazione di tutti gli eventi, a causa dalla pandemia, nella primavera del 2021 l’edizione di Cannatrade aveva segnato la ripartenza delle fiere di settore e la nuova edizione della Spannabis, con circa 22.000 visitatori presenti nonostante la pioggia, conferma che il settore è pronto a ripartire.

Una grande ripartenza per la più importante fiera spagnola che ha ospitato circa 300 espositori provenienti da tutto il mondo, con una grande presenza di seedbank e aziende con prodotti innovativi provenienti dagli USA, dove il mercato della cannabis legale cresce velocemente creando grandi opportunità sociali ed economiche. Inoltre grande presenza anche di aziende che trattano illuminazione, con nuovi LED e lampade sempre più performanti, fertilizzanti, neutralizzatori di odori di origine organica, articoli per fumatori – cartine comprese che purtroppo in Italia per via del monopolio invece non vedremo sicuramente. Diverse anche le aziende che lavorano con il CBD, ma in misura minore dell’Italia dove il settore è molto più esteso per via della situazione legislativa, e le associazioni di settore rappresentate da attivisti, medici e legali.

Nella parte esterna oltre ad essere presenti diversi food truck, che proponevano piatti di diverse parti del mondo anche con la canapa (tra cui birre, gelati, caramelle e bevande), è stato allestito un palco in cui artisti, MC e DJ hanno intrattenuto sulle note reggae, dub, afrobeat e hip hop il numeroso pubblico per tutti e 3 i giorni.

Anche quest’anno l’auditorium della Spannabis ha ospitato l’ottava edizione delle World Cannabis Conferences, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 marzo, che ha organizzato diverse conferenze con dei blocchi tematici per condividere le conoscenze e stare al passo con le ultime tendenze del settore.

All’interno di un contesto realmente internazionale professionisti, scienziati, politici, leader di settore hanno condiviso le ultime ricerche e novità del settore dalla Spagna agli Stati Uniti passando per il Sud America.

Non poteva mancare per un’edizione completa la Spanish Champions cup che anche quest’anno ha decretato i vincitori delle diverse categorie presenti (best seedbank, best stand, best CBD etc.).

Ancora una volta Spannabis si conferma un punto di riferimento europeo importante per la crescita e lo sviluppo del settore.