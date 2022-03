Prima di decidere di assumere una sostanza è sempre bene cercare di conoscere i metodi con cui viene tagliata ed impararne i possibili effetti collaterali. Tanto più se si tratta di una droga pericolosa come la cocaina. Questo è il principio base della strategia della “riduzione del danno” e più in generale di ogni comportamento consapevole.

La cocaina è quasi sempre tagliata con altre sostanze. Le sostanze da taglio utilizzate possono essere suddivise in due tipi: quelle non psicoattive, che vengono utilizzate solo per aumentarne il peso (per esempio il lattosio, la cellulosa, ecc.) e quelle psicoattive, utilizzate perché rafforzano o imitano l’effetto della coca ma costano molto meno e quindi aumentano i margini di guadagno dei narcotrafficanti.

In Svizzera esiste un’associazione che si chiama Radix, finanziata anche con fondi pubblici, che si occupa di monitorare costantemente le sostanze presenti sul mercato, il loro grado di purezza, tipologia e rischi delle sostanze da taglio; pubblicando tutte le analisi in rete (sul sito danno.ch) allo scopo di informare cittadini ed operatori sociali. Quelle che seguono sono le sostanze da taglio maggiormente riscontrate nelle analisi chimiche della coca in commercio.

Nel 2020, il contenuto medio di cocaina dei campioni analizzati al DIZ e al controllo mobile della droga era dell’80% di cocaina. Con una diminuzione dello 0,2%, il contenuto medio di cocaina è rimasto praticamente invariato rispetto all’anno precedente. Il contenuto di cocaina nei campioni analizzati variava molto e andava dall’1,6% al 98,2%.

Nello stesso anno il 34,9% (+3,4%) dei campioni di cocaina presentati al DIZ e alle stazioni mobili di controllo delle droghe per l’analisi sono stati tagliati con almeno una sostanza farmacologica. Come negli anni precedenti il levamisolo è stata la sostanza più spesso usata come agente di taglio (nel 29,2% dei campioni). La cocaina è anche tagliata con altre sostanze, come anestetici locali (4,2% dei campioni), caffeina (3,8%) e fenacetina (3%).

LE PRINCIPALI SOSTANZE DA TAGLIO PER LA COCAINA