Sospesa la patente a un paziente cannabis con regolare ricetta



Nonostante le promesse del ministro Salvini, che più volte aveva ribadito che nonostante le norme del nuovo Codice della strada – che punisce la sola positività agli stupefacenti e non più chi è sotto effetto – i pazienti che utilizzano cannabis e altri farmaci psicotropi per le proprie patologie non avrebbero avuto problemi, stiamo assistendo ai primi casi di ritiro della patente.

A dicembre del 2024, due giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, il ministero dei Trasporti aveva inviato un comunicato anticipando l’apertura di un tavolo tecnico interministeriale per risolvere la complessa situazione. L’ennesimo tavolo tecnico “farsa”, che ad oggi si è riunito una sola volta senza risolvere nulla.

SOSPESA LA PATENTE A UN PAZIENTE CON REGOLARE RICETTA, SCONFESSATE LE PROMESSE DI SALVINI

Mentre alla fine del 2024 il ministro dell’Interno in diverse interviste continuava a rassicurare i pazienti, il vicequestore della Polizia Alessandro Abruzzini, aveva sottolineato che: “Attualmente non ci sono norme che consentano agli agenti di polizia di trattare diversamente chi assume stupefacenti per uso terapeutico, come la cannabis prescritta per la terapia del dolore. Un certificato medico, pur essendo rilevante, non garantisce un’esenzione immediata dalle conseguenze legali”.

Ad aprile era arrivata una circolare ministeriale che spiegava come la sola positività non fosse sufficiente per il ritiro della patente. La circolare, emanata dal ministero dell’Interno, sconfessava di fatto la linea di Salvini e del suo ormai famoso “Lucido sì, lucido no, io ti ritiro la patente”. Il problema? Una circolare non ha valore di legge e sarebbe stato necessario intervenire per cambiare nuovamente la normativa.

Cosa che però non è avvenuta, e ora, dopo che in vari procedimenti è già stata sollevata la legittimità costituzionale di questa norma, assistiamo ai primi ritiri di patente a pazienti con regolare ricetta. È accaduto a giugno in Sicilia, in un caso che sta seguendo l’avvocato Lorenzo Simonetti, e non è l’unico, c’è n’è almeno un altro che riguarda una donna in cura con oppioidi, come riferito da Ilfattoquotidiano.it.

In Sicilia, nonostante la regolare ricetta medica, lo scontrino dell’acquisto della cannabis in farmacia e il referto del pronto soccorso che certifica l’assenza di alterazione, la patente è stata sospesa ad ottobre. L’uomo, 40enne con moglie e figli, oltre a dover farsi accompagnare al lavoro da un amico, ora dovrà sottoporsi al percorso in commissione medica, che spesso di rivela ostico e complesso.

Il ricorso dell’avvocato Simonetti si basa su due punti: “Tecnicamente prima viene ritirata la patente e poi viene sospesa per decreto dal prefetto. Ma la sospensione, secondo la legge, ha una funzione cautelare, non si tratta di una sentenza, e quindi dovrebbe avvenire poco dopo ill controllo”. In questo caso, da giugno a ottobre, sono passati 4 mesi, “rimarcando l’inefficienza della macchina burocratica. E poi ci difenderemo nel merito, sulla configurabilità del nuovo codice della strada nei confronti di un paziente con regolare ricetta”.