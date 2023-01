La società delle emergenze

Chi ha realmente beneficiato a livello economico e finanziario delle misure adottate dai governi in questi ultimi due anni e mezzo? Cosa sarebbe accaduto alla finanza mondiale se non ci fosse stata la pandemia e la guerra in Ucraina? A cosa è funzionale questa società delle emergenze? Politici e case farmaceutiche agiscono sempre per il bene dei cittadini? Queste e molte altre domande ce le siamo già poste su queste pagine in tempi non sospetti; con ogni probabilità contemporaneamente Davide Rossi stava scrivendo “L’economia delle emergenze. Dalle pandemie alle guerre, la fine della sovranità popolare” (Macro Edizioni, 2022), mettendo su carta una serie di documenti e riflessioni che conducono dritte a determinate conclusioni. Per questo lo abbiamo intervistato.

A cosa è funzionale questa società delle emergenze?

Le emergenze, a mio modo di vedere, consentono di avere il pretesto per continuare a pompare la liquidità e per irreggimentare le popolazioni che spaventate accettano misure liberticide e recessive. Governare attraverso il sistema emergenziale, in Italia ha funzionato bene con la pandemia è chiaro che andranno avanti.

Può spiegarci meglio?

Le conseguenze economico-finanziarie della pandemia e della guerra in Ucraina hanno colpito, e continuano a farlo, tantissime realtà comportando chiusure di fabbriche e attività, incrementando in modo vertiginoso la disoccupazione e aumentando il livello medio di povertà. A qualcuno, però, le cose sono andate molto meglio in quanto sono riusciti ad ottenere dei profitti estremamente elevati: penso alle imprese farmaceutiche, ai colossi delle vendite online, alle imprese di armamenti e anche ad altri settori. In generale queste continue emergenze sono per noi cittadini disastrose ma salvifiche per il sistema finanziario internazionale.

È quello che nel libro definisce capitalismo emergenziale. Come ci siamo arrivati?

Il sistema dominante è arrivato a un punto di difficoltà tale che per non crollare ha bisogno di alimentare e creare nuove emergenze. Da quella pandemica a quella bellica, seguita da quella energetica e quella economica. Dalla crisi dei mutui subprime scoppiata alla fine del 2006 negli Stati Uniti fu chiaro che le grandi banche erano pieni di titoli spazzatura, il sistema finanziario era sull’orlo della rottura. L’anno salvato attraverso un’iniezione di liquidità straordinaria che ha sostenuto i mercati evitando che si portassero dietro l’economia reale. Le banche centrali in quel caso hanno stampato moneta come se non ci fosse un domani.

Cosa ne è seguito?

Va detto che la principale causa dell’inflazione è l’eccessiva quantità di moneta in circolazione. In questi anni la enorme quantità di merce a bassissimo costo immessa dall’Asia e la gran parte della massa monetaria finita nelle bolle (immobiliari, finanziarie, ecc) hanno aiutato a tenere sotto controllo l’inflazione. Nel 2019, pochi mesi prima del Covid, questo problema si è di nuovo manifestato: la Banca dei regolamenti internazionali segnalò che le grandi banche e fondi di investimenti erano di nuovo pieni di titoli spazzatura. Ad ottobre dello stesso anno in un curioso convegno svoltosi a New York organizzato dalla John Hopkins University si tiene “Event 201”, una simulazione di una pandemia virale con “nuovo coronavirus” che vede tra i partner il World Economic Forum e la Bill & Melinda Gates Foundation. A gennaio a Davos si parla di economia e vaccini. Di lì a poco la Cina avrebbe chiuso Wuhan e l’OMS ufficializzato la pandemia. Il lockdown, di fatto un congelamento di consumi e produzione, si è rivelato un potentissimo strumento di deflazione che ha consentito alle banche centrali di ristrutturare l’architettura finanziaria che era andata fuori controllo, evitando che scoppiasse una generalizzata inflazione ai livelli di quelli raggiunti durante la Repubblica di Weimar.

Come si inserisce in questo piano il conflitto russo-ucraino?

Il conflitto russo-ucraino è un acceleratore della distruzione delle economie occidentali. La persecuzione del grande reset con altri mezzi. Se esaminiamo la questione da un punto di vista geopolitico la Russia ha mille ragioni per essere passata all’azione, è stata di fatto trascinata in questo conflitto. Ma a guardar bene gli aspetti geofinanziari pesano molto di più: il potere del denaro, le logiche che stanno dietro al mondo dell’alta finanza internazionale travalicano i confini nazionali. Gazprom in questo momento storico dovrebbe essere la nemica dei governi occidentali, ma se da una parte per il 50 percento è in mano al governo russo, per il restante è in mano a una pluralità di fondi di investimento che sono esponenti del mondo della finanza anglo-americana.

Può farci un altro esempio?

Di recente, quello che a mio avviso è il miglior giornalista finanziario italiano, Mauro Bottarelli ha reso nota una notizia a dir poco clamorosa. Da agosto 2021 ad agosto 2022 le importazioni europee di gas LNG di provenienza russa sono aumentate del 41%. Questo ha consentito di portare il livello dei nostri stoccaggi al 93,6%. Dunque, gas liquefatto russo e non statunitense. Infatti, Maria Shagina, analista dell’Institute for Strategic Studies di Londra, ha dichiarato al Wall Street Journal che il gas liquefatto russo ha rappresentato finora il cavallo oscuro del regime sanzionatorio europeo. Mentre la retorica aggressiva dell’UE si sviluppa tutta attorno al regime sanzionatorio del gas russo che arriva via pipeline, per quello liquido non c’è alcun problema. Ci arriverebbe attraverso i traders delle commodity che fanno base in Svizzera. Nel mentre che noi veniamo storditi di propaganda sul dovere morale della guerra commerciale alla Russia e mentre imbottiamo di armi l’Ucraina, ci informa Bottarelli che facciamo incetta di gas liquefatto russo a prezzi quadruplicati. Mentre tanti, ucraini e russi, sanguinano sui campi di battaglia, pochi si arricchiscono enormemente con il commercio del gas e con l’economia di guerra (le armi e tutto ciò che ci gira attorno). Una storia vecchia come il mondo ma di cui la maggior parte delle persone si ostina a non volersi accorgere. Naturalmente nessuna traccia di questa notizia sui media italiani più venduti.

Così come siamo tirati tra Usa e Europa, ha senso parlare di sovranità del paese?

No, in effetti la sovranità del Paese è ridotta solo a fatti secondari, non rilevanti per il potere internazionale.

Lei indica un terzo soggetto che ci tiene al guinzaglio, la Francia. Perché?

È una dinamica in atto da diversi anni, ma con Macron si è intensificata. Tutti sanno che le nostre aziende del lusso sono in mano alla Francia, così come parte del sistema bancario. La svendita del patrimonio pubblico e privato italiano è particolarmente evidente dal lockdown in poi, ma da anni la Francia svolge il ruolo di signoraggio sull’Italia come avamposto per avvicinarsi all’Africa sulla quale ha tuttora mire.

Come se ne esce?

La via d’uscita si trova nel vivere come se lo Stato non esistesse, nei limiti in cui questo è possibile e legale, ovviamente. Lo stato italiano e gli stati in generale non sono più riformabili. La buona notizia è che possiamo sopravvivere organizzandoci tra di noi, attraverso le reti, le comunità che in questi ultimi anni hanno dimostrato la loro forza. Sono nate scuole parentali e centro sanitari alternativi che hanno dimostrato che c’è vita al di fuori dello Stato e che può essere addirittura migliore. Ciò però comporta un’assunzione di responsabilità delle nostre vite. Noi tutti siamo abituati a papà Stato che ci dice come dobbiamo vivere, che ci istrada e protegge: ebbene, io penso che dovrebbe essere fortemente ridimensionato e che la maggior parte delle scelte dovrebbero essere prese da noi individualmente e nelle comunità di cui facciamo parte. Solo così possiamo diventare adulti.

A cura di Mena Toscano