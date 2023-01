Gli amanti del rap oltreoceano non potranno che essere felici di questo nuovo progetto annunciato nei giorni scorsi: la Death Row Records, etichetta che da oltre 30 anni sforna capolavori immortali del rap americano, ha lanciato la Death Row Cannabis.

Il nuovo logo prevede sempre il “prigioniero” incappucciato come nella storia del brand, che però sta fumando un gran cannone.

Nel comunicato si può leggere che questa operazione di ripromette di “riportare Death Row al suo antico splendore; tutti gli elementi dell’ex etichetta vengono riadattati per il pubblico di oggi e i loro gusti in evoluzione”.

LA LINEA DI PRODOTTI DELLA DEATH ROW CANNABIS

In un breve taser pubblicato su Instagram creato dall’artista MylarMen con una colonna sonora fornita da Kevin Gilliam, alias DJ Battlecat, vengono rivelati i nuovi prodotti del brand. Fiori di qualità venduti in scatole metalliche a edizione limitata, gli e-liquid e i joint già rollati da 2 grammi. Le genetiche confermate includono Tropicana Cookies, un ibrido Girl Scout Cookies X Tangie; Strawberry Gary, un Gary Payton X Red Pop; e Runtz, un raro incrocio ibrido Zkittles X Gelato.

Secondo la stampa oltreoceano Il dirigente “selezionato a mano dallo stesso Snoop” per far crescere l’azienda è AK, coltivatore di eredità della West Coast e insider del settore. Attualmente è vicepresidente della coltivazione per TRP LLC, che possiede la maggior parte dei negozi Cookies in tutta la nazione, comprese le loro strutture in Florida.

La cannabis della Death Row sarà disponibile per la prima volta in alcuni negozi Cookies California in tutta la California a Brentwood (Los Angeles), San Diego e San Bernardino da gennaio 2023, ai quali seguiranno altri stati e sedi.

Per Snoop Dogg, oltre a una nuova avventura nel settore cannabico, è la chiusura del cerchio, visto che era il febbraio del 2022 quando aveva acquistato l’etichetta discografica dichiarando che “non vedeva l’ora di costruire il prossimo capitolo della Death Row Records”. La sua prima collaborazione con la Death Row risale infatti al 1992, mentre è del 1993 il primo singolo “Who Am I (What’s My Name)?”.