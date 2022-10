Smart working in calo, emissioni in aumento

Lo smart working è ecosostenibile: da uno studio effettuato su 11 aziende nel bolognese, sei mesi di smart working parziale per 300 dipendenti ha evitato spostamenti per una distanza di 17 volte il giro dell’equatore, e tanta anidride carbonica quanta ne avrebbe assorbita una foresta da 32 ettari in un anno. Inoltre, sono state risparmiate 14 mila ore di spostamenti, magari intrappolati nel traffico. E tutto questo, solamente lavorando da casa due o tre giorni la settimana.

Il progetto Smart & Value, nato con la collaborazione di associazioni aziendali e l’Università di Bologna, ha voluto dimostrare come lo smart working porti benefici per le aziende ancora prima che per la qualità della vita delle persone che ci lavorano, andando a soddisfare la logica di ecosostenibilità che ormai è una direttiva primaria per chi vuole sperare di mantenere un’immagine decente sul mercato.

«Smart&Value ha dimostrato che lo smart working si può misurare: grazie a Stantec e alle aziende partecipanti abbiamo aperto una finestra su un mondo intuibile, ma di fatto sconosciuto. E misurare ci permette di conoscere e di prendere decisioni per il futuro delle aziende e della collettività», ha detto Gloria De Masi Gervais di Stantec alla presentazione dei risultati.

Intanto, cresce la preoccupazione proprio per il fatto che lo smart working è in realtà praticato sempre meno: rispetto allo stesso periodo l’anno scorso, con quattro milioni di persone in smart working, siamo ora più vicini ai tre. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una ricerca del Politecnico di Milano, ma la tendenza appare chiara: le emissioni di anidride carbonica sono in crescita e in futuro non potranno che aumentare.

Lavoro agile, settimana corta da quattro giorni con un’ora in più al giorno, ma anche tantissime aziende che decidono di tornare alle stesse identiche abitudini di tre anni fa, con un’impennata di costi, emissioni e consumi. Tra l’altro, si rischia una pericolosa spaccatura tra grandi aziende, che scelgono lo smart working grazie ai suoi vantaggi a lungo termine, e quelle che tornano al passato per cercare disperatamente di restare a galla grazie a vecchi sistemi di produzione. Amministrazione, piccole e medie imprese, quindi, sono come sempre chiamate a una sfida di cambiamento.