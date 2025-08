Slovenia: una legge per il consumo di cannabis e l’autoproduzione

In Slovenia il vento di cambiamento sulla regolamentazione della cannabis, continua a soffiare mettendo a dura prova lo status quo.

I rappresentanti dei partiti Levica (Sinistra) e Gibanje Svoboda (Movimento Libertà), che fanno parte della coalizione di governo in Slovenia, hanno presentato nei giorni scorsi un disegno di legge sulla cannabis.

SLOVENIA: LA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA CANNABIS

Secondo il disegno di legge, gli adulti potranno coltivare fino a quattro piante di cannabis presso la propria residenza permanente o temporanea, mentre il numero totale di piante per nucleo familiare sarà limitato a sei. Una persona potrà avere fino a sette grammi di fiori secchi nei luoghi pubblici, fino a 150 grammi a casa o fino a 300 grammi per nucleo familiare, ha affermato la deputata di Svoboda Sara Žibrat, come riportato da Index.

NORME ALLA GUIDA E SUL POSTO DI LAVORO

Il disegno di legge introduce un sistema di tolleranza al THC per chi guida, modellato su quello già in vigore per l’alcol. Il limite è stabilito in tre nanogrammi di THC per millilitro di sangue, come avviene in Germania. In assenza di alterazioni psicomotorie, il conducente non sarà sanzionato; in caso di disturbi lievi, la sanzione sarà di 300 euro con la decurtazione di quattro punti. Se il livello rilevato è compreso tra tre e cinque nanogrammi, la multa salirà a 600 euro con otto punti in meno, mentre per valori oltre i cinque nanogrammi la sanzione prevista è di 1.200 euro e la perdita di 18 punti.

Per tutelare i consumatori, la norma vieta ai datori di lavoro di sottoporre i dipendenti a test per il THC durante le visite mediche periodiche. Particolare attenzione è rivolta anche alla protezione dei minori: l’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica sarà responsabile delle misure preventive, sarà vietato ai minori accedere alle piante di canapa e fumare in loro presenza, soprattutto negli ambienti scolastici, come ha precisato Žibrat.

NO ALLA VENDITA, SÌ ALLA CESSIONE GRATUITA

La proposta di legge prevede sanzioni per chi vende cannabis, ma permette la cessione gratuita entro i limiti stabiliti. La deputata di Levica, Nataša Sukič, ha sottolineato che il testo rispetta il mandato espresso dagli elettori nel referendum e introduce norme stringenti. La compravendita resterà vietata e punibile, mentre sarà lecita la donazione senza scopo di lucro entro le quantità consentite. Sukič ha inoltre respinto le critiche legate ai rischi per la salute, ricordando che gli studi indicano come la cannabis non sia più dannosa di sostanze già legali quali alcol e tabacco.

IL REFERENDUM

Non bisogna dimenticare che nel giugno del 2024 in Slovenia c’è stato un referendum, non vincolante, che chiedeva ai cittadini di esprimersi su due punti fondamentali: l’uso medico, che è già autorizzato, e l’autoproduzione e uso personale. Ad entrambi i quesiti («La Repubblica di Slovenia dovrebbe consentire la coltivazione e la lavorazione della cannabis per scopi medici sul suo territorio?». E ancora: «La Repubblica di Slovenia dovrebbe consentire la coltivazione e il possesso di cannabis per uso personale limitato sul suo territorio?»)i cittadini hanno risposto positivamente, mandando un segnale ai legislatori, che hanno risposto dopo pochi mesi con questo nuovo progetto di legge.

La Slovenia attende dunque di fare il grande passo aggiungendosi a Paesi come Germania e Malta, che hanno già legalizzato consumo e CSC, il Lussemburgo, che si limita all’autoproduzione, e la Repubblica Ceca, che dal 2026 consentirà di consumare cannabis e la coltivazione domestica.