Shopganja.it: high quality for hight people

Aperto nel 2017 shopganja.it è la prima piattaforma di compravendita in Europa a supporto della cannabis legale. Il sito web è sviluppato con funzionalità innovative che consentono a produttori e rivenditori di avere un proprio e-commerce dedicato e commercializzare i propri prodotti in maniera sicura, rapida e con tutti gli strumenti di vendita avanzati.

Tutti i venditori sono selezionati e verificati prima di commercializzare i loro prodotti. Shopganja.it è stato creato per garantire un processo di compravendita sicura e semplificata, contro frodi informatiche e commerciali, con garanzia di protezione acquirenti in caso di mancato ricevimento della merce e offrendo tutti gli strumenti per un’assistenza veloce ed efficace. Offre infatti un eccellente sistema di assistenza generale per tutti gli utenti della piattaforma, e funzionalità aggiuntive che consentono ad ogni shop registrato di avere un proprio strumento per il customer care. La spedizione ai clienti è sicura, grazie ad un packaging resistente scelto per mantenere inalterata la qualità del prodotto, discreta in quanto non vengono forniti riferimenti sul contenuto del pacco e rapida grazie all’affidabilità della rete di spedizioni al quale si affida. Con oltre 200 prodotti a prezzi estremamente competitivi o introvabili altrove tra alimentari, abbigliamento, infiorescenze e resine, oli ed estratti di canapa, semi e accessori per la produzione: Shopganja.it può soddisfare ogni tipo di esigenza e di clientela. La piattaforma permette inoltre di aggiudicarsi stock di cannabis light attraverso il sistema di aste online avanzato, unica piattaforma in Europa con questa funzionalità. Tra gli strumenti più apprezzati dai clienti, la possibilità di ricaricare il proprio ganja pot, un portafoglio digitale che consente loro una semplificazione del processo di acquisto e di ottenere un rimborso immediato in caso di problemi. Tutti i prodotti presenti su Shopganja.it sono 100% legali, non hanno effetto drogante e sono in linea con le normative vigenti (LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242 e successive).

Con oltre 3.000.000 di visite, più di 9000 ordini completati e oltre 1500 recensioni di clienti che hanno acquistato e valutato la qualità dei prodotti, Shopganja.it è oggi un punto di riferimento per il mercato italiano ed europeo, sempre più in forte espansione e unico nel suo genere. La piattaforma viene seguita in maniera continuativa da esperti sviluppatori per garantire un sistema sempre innovativo, un’altissima efficienza funzionale e di navigazione, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e preservando la tutela dei dati personali di tutti gli utenti.

Sviluppato nel corso del tempo grazie alla sinergia tra grower esperti e professionisti nel settore delle telecomunicazioni, oggi Shopganja.it ha un posto di rilievo nel mercato di questa pianta dalle innumerevoli qualità, ed è la prima scelta per chi si affaccia per la prima volta o è un esperto di questo mondo.

Per saperne di più www.shopganja.it.