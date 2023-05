Sherbinskis e Silent Seeds si uniscono e lanciano 5 nuove imperdibili genetiche

Silent Seeds ha finalmente rilasciato 5 nuove varietà create in collaborazione con Sherbinskis, breeder californiano molto conosciuto per aver creato genetiche di alta qualità che hanno rivoluzionato il mercato della cannabis degli ultimi anni tra cui la famosissima Gelato, Sunset Sherbet, Açaí Berry Gelat e Pink Panties.

Sherbinskis, all’anagrafe Mario Guzman, ci ha parlato di questa nuova avventura e ha raccontato che il suo soprannome deriva da un gusto di gelato che amava da bambino, Sunset Sherbert, e che lo lega a stupendi ricordi.

All’età di 19 anni Mario voleva diventare un pastore ma poi una serie di eventi lo hanno portato a scoprire la pianta di cannabis, e così è iniziata questa meravigliosa avventura che l’ha portato «ad aiutare le persone e più in generale il mondo in un modo molto diverso da come lo immaginavo», commenta Sherbinskis.

Il suo contributo maggiore è stato quello di aver creato la Gelato, un incrocio a predominanza indica di Sunset Sherbet x Thin Mint Girl Scout Cookies, con un processo lungo e per niente semplice iniziato «poco più di un decennio fa quando Dog boy, membro popolare della scena cannabica di San Francisco, nonchè mio ex alunno di kickboxing, mi presentò Jigga. Con quest’ultimo avevamo deciso di realizzare alcuni progetti insieme, a un certo punto Jigga produsse del polline di Burmese Blackberry Kush maschio che aveva acquisito. A quel tempo – continua Sherbinskis – stavo coltivando un buon fenotipo di OG Kush e Afgooey, ma sapevo di voler coltivare qualcosa di più esotico. Jigga portò del polline proprio nel momento in cui stavo coltivando la mia OG Kush. I semi di quell’impollinazione di dieci anni fa sono diventati la varietà Pink Panties e hanno segnato l’inizio della mia carriera di breeder. Pink Panties non era molto produttiva come varietà e, poiché le tecniche della cultura dell’epoca non erano adatte alle sue specifiche esigenze, la varietà fu messa da parte per anni. Per questo motivo è apparsa solo di recente pubblicamente.

Nonostante i suoi rendimenti non esaltanti in termini di resa, coltivai Pink Panties e portai una pianta alta 15 cm a casa di mia nonna, dove stavo coltivando Jigga’s Thin Mint Cookies e il suo buon fenotipo OG. Jigga mi disse di mettere la pianta in miniatura in una stanza per alcuni giorni per la sua maturazione, in modo da poter evincere se si trattasse di maschio o femmina. Tornai dopo qualche giorno e trovai polline dappertutto, l’intera stanza era stata impollinata. Era un maschio di Pink Panties, non una selezione da un progetto di propagazione o altro, solo una pianta i cui fiori maschili si erano sviluppati rapidamente. Quell’impollinazione accidentale finì per dar vita alla varietà Sherbert».

Con Silent seeds hai creato 5 nuove varietà, cosa dobbiamo aspettarci?

Prima di tutto incrociando Bacio Gelato e Sunset Sherbert, abbiamo sviluppato Polar Gelato, che è semplicemente la migliore versione femminizzata della Gelato e soprattutto è davvero fedele a ciò che ci aspettiamo da questa linea.

Pink Sunset è invece la fedele versione femminizzata di Sunset Sherbert, ecco perché abbiamo utilizzato Pink Panties, un genitore diretto della sua linea genetica con anche Florida OG, che porta una bella stabilità oltre alla conservazione delle caratteristiche aromatiche dell’originale. Poi abbiamo sviluppato Açaí Jelly, la fedele versione femminizzata della mia Açaí Berry Gelato originale. Per questo l’abbiamo incrociata con Bacio Gelato, in modo da mantenere saldamente la ricchezza aromatica e tutte le qualità intrinseche del suo predecessore. L’obiettivo principale era quello di sviluppare la versione femminizzata di ciascuna delle mie varietà che ora sono emblematiche in tutto il mondo. Infine, era necessario pensare anche a una versione veloce di Gelato per tutti i coltivatori che vivono in regioni del mondo dove il clima è ostile, quindi insieme abbiamo sviluppato una versione autofiorente sia di Polar Gelato che di Pink Sunset.

A distanza di circa nove anni dalla nascita della Gelato cosa stai ora preparando?

Attualmente sto lavorando sui terpeni al limone della linea della Gelato originale per continuarne l’eredità. C’è una grande varietà chiamata “Headband”, che ha un profilo terpenico complesso e molto interessante, quindi sto cercando di fare ulteriori ricerche per creare qualcosa di nuovo.

Come funziona il “Pheno Hunting” in generale e con quanti strain alla volta lavori?

Per ottenere un ibrido stabile, che contenga tutte le complesse caratteristiche di uno strain vincente, ci vogliono almeno mille semi, meglio duemila. Devi munirti degli strumenti adeguati, per ottenere qualcosa di veramente speciale.

Qual è la tua visione globale riguardo alla progressiva evoluzione della legalizzazione della cannabis nel mondo?

Penso che ci vorrà del tempo e la mia visione è quella di sostenere la causa in modo positivo, cercando pure di “educare” i legislatori e i responsabili politici circa i vantaggi della coltivazione della pianta a livello mondiale. Anche se sento che ho dato molto, c’è ancora tanto da fare. Per quanto riguarda l’Europa, penso che ci vorrà ancora del tempo (anni) e che attraverserà fasi di progressiva evoluzione.