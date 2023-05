Shantibaba consiglia Advanced Hydroponics of Holland per risultati eccellenti

Shantibaba, breeder e proprietario della Mr. Nice Seed Bank, fornisce alcune preziose istruzioni professionali su come utilizzare Dutch Formula di Advanced Hydroponics of Holland, outdoor e indoor.

Da quando è stato sviluppato nei primi anni ’90 in Olanda, usiamo Dutch Formula per tutte le nostre stanze indoor con le madri, cloni e piante coltivate in greenhouse.

Nelle nostre stanze da 18 ore di luce, dove conserviamo le nostre pregiate piante madri e padri da oltre 30 anni, non abbiamo mai avuto problemi e tutte le piante sono state mantenute in salute in modo eccellente. I risultati sono sempre stati molto soddisfacenti, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

In genere tendiamo a utilizzare un rapporto di 2 parti di Dutch Formula Grow, 1 parte di Dutch Formula Bloom e 1 parte di Dutch Formula Micro per queste coltivazioni indoor.

Nella nostra greenhouse in fioritura con 12 ore di luce invece coltiviamo tutte le varietà in vari periodi dell’anno, generalmente preferiamo utilizzare 1 parte di Dutch Formula Grow, 2 parti di Dutch Formula Bloom e 1 parte di Dutch Formula Micro come rapporto di alimentazione più adatto.

Per gli strain Sativa utilizziamo un’EC inferiore e tendiamo a non utilizzare Dutch Formula Grow, ma 3 parti di Dutch Formula Bloom e 1 parte di Dutch Formula Micro poiché non desideriamo che le Sativa crescano molto dopo le prime 2 settimane di fioritura. I risultati sono sempre stati eccellenti.

La lana di roccia e la fibra di cocco hanno prodotto risultati fino a 1 kg per lampada da 1000 watt per varietà come Critical Mass e Nordle, e anche per CBD Nordle e CBD Critical Mass. Questi raccolti hanno sempre permesso alle nostre aziende agricole di guadagnare bene e hanno reso i nostri sforzi crescenti molto gratificanti.

Il vero test è quello che dura per un lungo periodo di tempo e questo è stato il nostro miglior risultato. La coerenza come coltivatore è importante e il sapore dei fiori è un aspetto essenziale nella scelta della formula olandese.

Continuiamo a utilizzare in tutti i progetti, in tutto il mondo, questo nutriente affidabile e ben sviluppato per la coltivazione, il breeding e il sostentamento delle piante madri e padri di cannabis.

Spero che queste informazioni portino risultati soddisfacenti.

Per saperne di più visitate www.advancedhydro.com.