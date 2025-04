Sesso in carcere: riconosciuto il diritto all’affettività

La negazione dell’intimità è quasi parte integrante della pena che i detenuti devono scontare. In Italia infatti, in carcere non è possibile intrattenere dei rapporti sessuali con il proprio partner. Almeno finora è stato così.

Perché lo scorso 10 aprile, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha emesso una serie di linee guida fondamentali per assicurare il diritto alla sessualità e all’affettività in carcere.

Un diritto sancito dalla Corte Costituzionale già nel gennaio 2024, che aveva riconosciuto la limitazione alla sessualità come una vera e propria lesione ai diritti dei detenuti.

IL SESSO ENTRA IN CARCERE: LE LINEE GUIDA DEL DAP

«Oggi il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha emanato una circolare per assicurare, finalmente, il diritto alla affettività e alla sessualità nelle carceri», ha annunciato Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone.

In particolare, la circolare del Dap ha fornito delle direttive specifiche per garantire alle persone il diritto all’affettività. Sottolineando quanto questo sia fondamentale e da esercitare anche in carcere.

La novità principale riguarda l’introduzione dei colloqui intimi: incontri riservati tra il detenuto e il proprio partner, senza la presenza del personale di sorveglianza, che permettano affetto e contatto fisico.

E se coloro che non beneficiano di ulteriori sconti di pena dovrebbero godere di accesso prioritario, nelle linee guida viene evidenziato come ogni richiesta vada attentamente studiata e valutata, considerando la stabilità della relazione, la condotta del detenuto e le esigenze di sicurezza.

Per rendere tutto questo possibile, gli Istituti penitenziari dovranno attrezzarsi per mettere a disposizione dei detenuti uno spazio sicuro e privato dove intrattenere le visite intime.

«La circolare disciplina le modalità di svolgimento dei colloqui intimi, demandando ai provveditori e ai direttori il compito di garantire questo diritto. Molto è rinviato a loro e ora il diritto dovrà essere pienamente assicurato a livello territoriale», ha concluso Gonnella. «Ci auguriamo che tutte le carceri si adeguino per tempo. Le sentenze della Consulta vanno rispettate. Non ci sono più giustificazioni per ulteriori ritardi. Abbiamo bisogno di promuovere un modello detentivo che sia più umano e che guardi alla Costituzione per costruire reali percorsi di reinserimento sociale».