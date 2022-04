La prima città del mondo a entrare nel metaverso

Il metaverso è una realtà concreta. Ormai lungi dall’essere considerata una semplice innovazione del mondo videoludico, sono sempre più le persone che vedono nell’universo virtuale il mezzo perfetto per ampliare i canali della vita sociale e anche professionale. Circondato dall’interesse di privati cittadini, grandi società multinazionali e persino governi nazionali, il metaverso si è presto trasformato in un’opportunità valutata oltre un triliardo di dollari, un’opportunità su cui Seoul, la futuristica capitale della Sud Corea, ha deciso di investire per il proprio futuro.

La metropoli sarà, infatti, la prima città al mondo ad entrare a far parte del metaverso. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema di comunicazione virtuale per tutti i settori dell’amministrazione municipale della capitale, tra cui rientrano turismo, economia, cultura e educazione. Nei prossimi tre anni, Seoul mira alla progettazione di un universo 3D da quasi tre miliardi di dollari in cui i cittadini saranno in grado di incontrarsi con pubblici ufficiali per consultazioni e di partecipare ad eventi pubblici, il tutto tramite un headset per la realtà aumentata. La metropoli virtuale permetterà, inoltre, di visitare le attrazioni turistiche di quella reale sempre tramite l’accesso all’universo virtuale e, già a partire dal 2022, il tradizionale Capodanno coreano – segnato dal suono della campana del campanile Bosingak Belfry – sarà festeggiato sia online che in real life (IRL).

METAVERSO E SMART CITY

L’arrivo di Seoul nel metaverso rappresenta un nuovo passo per l’evoluzione delle cosiddette smart city. Secondo quanto riportato dal sito web d’informazione Quartz, la capitale coreana starebbe già pianificando di sviluppare un sistema di intelligenza artificiale per gestire i propri acquedotti nonché di attivare un servizio di chat per lamentele e domande di natura pubblica gestito da un bot. Per il sindaco Oh Se-hoon il piano è di trasformare Seoul in un luogo “di coesistenza, un leader globale, una città sicura e una città futura ricca di emozioni”.

Di fatto, lo sviluppo di un universo completamente virtuale permetterà alla pubblica amministrazione locale di risolvere numerose problematiche non solo di spazio ma, soprattutto, temporali, permettendo agli uffici della capitale di dividere il carico di lavoro con la loro versione virtuale, rendendo allo stesso tempo la capitale più accessibile anche per i turisti e, soprattutto, per i cittadini.