Senza tregua. Vita di due donne palestinesi è un podcast intenso e intimo che racconta la storia di Walaa e Rola, madre e figlia, fuggite da Gaza per cercare una vita nuova in Italia.

In due puntate, prodotte da Tre Soldi per Rai Radio 3, la loro voce ci conduce attraverso i ricordi di un’infanzia sotto le bombe, la quotidianità segnata da distruzione e paura, la decisione dolorosa di partire e il lungo cammino verso la speranza. Più che un semplice racconto di guerra e migrazione, Senza tregua è un ritratto profondo di resilienza femminile e di amore materno, capace di sopravvivere a tutto.

Con una narrazione sobria e coinvolgente, alternando testimonianze dirette e suoni d’ambiente, il podcast restituisce l’umanità di due “ultime” che diventano simbolo universale di resistenza. Un viaggio nelle ferite e nei sogni di chi, nonostante tutto, non smette di cercare una tregua. È possibile ascoltarlo gratuitamente su Rai play sound.