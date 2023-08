Sensi Seeds lancia “Breeding Grounds”

Siamo orgogliosi di presentare un nuovo programma di sviluppo che nasce dalla collaborazione di Sensi Seeds con altri grandi produttori di genetiche di qualità.

Grazie a “Breeding Grounds” i nostri breeder hanno selezionato i tratti migliori da una vasta gamma di cultivar incantevoli per sviluppare genetiche esclusive. Al momento, il programma contiene due collaborazioni, una con Fat Beans, ed una con Humboldt Seeds.

In questo articolo – attraverso le parole del fondatore stesso – vi racconteremo della prima operazione, di come i nostri breeder abbiano unito le loro forze con quelli di Fat Beans per creare genetiche incredibili. Fat Beans è la banca di semi leader in Danimarca, profondamente radicata nella scena cannabica danese. Propone un’ampia varietà di genetiche pluripremiate, prodotte legalmente in Danimarca su licenza con piena tracciabilità.

Cutter Merhi, CEO di Fat Beans, descrive come da una curiosità infantile sia arrivato prima ad una passione e poi alla coronazione di un sogno: «La partnership tra Sensi Seeds e Fat Beans marca un momento significativo negli annali della cannabis europea».

Continua: «Per Sensi Seeds, la nuova partnership è semplicemente una continuazione della sua storia di pioniere della cannabis. Tuttavia, per Fat Beans, rappresenta un’opportunità per crescere e imparare dai migliori del settore. Essendo una delle prime aziende produttrici di semi di cannabis, Sensi Seeds ha avuto un impatto significativo sull’industria e ha contribuito a plasmarne la cultura. Con un’eredità che dura da oltre tre decenni, Sensi Seeds è un vero pioniere e continua tutt’oggi ad essere all’avanguardia nel settore. Il suo logo è diventato sinonimo di qualità e affidabilità, rendendolo uno dei marchi più riconoscibili e rispettati nel mondo della cannabis.

Ricordo il logo di Sensi dai viaggi d’infanzia ad Amsterdam con la mia famiglia. Da bambino l’ho visto a casa di mio zio in Kuwait, nella fattoria di mio cugino in Libano e nei cassetti di papà a Copenaghen. Allora non ne capivo il significato, ma sembrava importante. Crescendo, i miei sospetti sono stati confermati: Sensi Seeds era una ‘società di hashish con molto rispetto’, come diceva mio zio Ziad. Aveva incontrato Ben Dronkers a fine anni ’90 e ne era un grande fan. Anch’io lo sono stato all’istante!

Da giovanissimo sono stato ispirato dall’audacia e dalle innovazioni di Ben Dronkers. Sono diventato sempre più frustrato dalle leggi in materia di cannabis, così ho iniziato con l’attivismo. Aprire un coffee shop a Copenaghen nel 2012 con l’aiuto di Sensi Seeds è stata una vittoria personale.

Quando ho fondato Fat Beans, non sapevo dove mi avrebbe portato. Avere i nostri semi era solo un passo necessario per il mio piccolo negozio. Ma pochi anni dopo, Sensi Seeds ha mostrato interesse per Fat Beans e ha deciso di collaborare con me. Doveva essere un sogno: il sogno di portare la cannabis alla gente, di legalizzarla in tutto il mondo. Un sogno che sta diventando realtà. Un sogno dal quale mi sono svegliato e che ora sto vivendo».

Un grazie a Cutter per tutto il suo genuino entusiasmo ed il suo impegno di attivista e breeder di gran classe.