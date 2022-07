Sensi Research Double Kush Cake Auto

Proveniente da un lignaggio impressionante che include Afghani #1, Skunk Kush e Hindu Kush Auto: la Double Kush Cake Auto offre ai coltivatori raccolti abbondanti in un breve lasso di tempo.

Fase di fioritura: 63 giorni

63 giorni Tempo totale, da germinazione a raccolto: 84 giorni

84 giorni Resa finale: 89 grammi

89 grammi Contenuto di THC: 15-18%

15-18% 70% Indica, 10% Sativa e 20% Ruderalis.

Double Kush Cake Automatic è stata creata per il nostro progetto di ricerca nel 2021 ed è una varietà autofiorente, femminizzata a fioritura rapida e ad alto rendimento.

È nota per i suoi raccolti abbondanti, soprattutto rispetto ad altre autofiorenti. È resistente, robusta, con il potenziale per produrre raccolti abbondanti anche in clima più freddi.

Double Kush Cake è ideale per i principianti in cerca di una varietà che richiede poca manutenzione, la caratteristica più singolare è la rapidità del suo tempo di fioritura: può essere pronta in appena 50-65 giorni dalla germinazione.

La nostra Double Kush Cake Auto è stata coltivata in una growroom di 220x180cm, sotto una lampada al sodio ad alta pressione (HPS) Phillips GreenPower da 600 watt durante tutte le fasi del ciclo di coltivazione.

Germination & Seedling

Abbiamo fatto germogliare il seme in un cubetto di propagazione. Una volta che le radici hanno iniziato a sporgere dai lati, abbiamo trapiantato la piantina in un vaso da 2,5 litri utilizzando Lavasoil Growmix di BAC. La pianta è stata posizionata ad 80 centimetri dalla nostra lampada HPS.

A soli 3 cm di altezza la piantina mostrava già un notevole sviluppo cotiledonio, con due foglie tondeggianti di colore verde-acido che prevalevano sul fusto.

Il terzo giorno abbiamo innaffiato la Double Kush Cake Auto attorno allo stelo con 100 ml di acqua a pH 6,2 e EC di 0,8 con aggiunta di ormone radicante.

Abbiamo anche introdotto degli acari predatori per eliminare eventuali larve di moscerini e/o tripidi ed alla fine della settimana la nostra piantina aveva raggiunto i 4 cm.

Fase Vegetativa

Per tutta la vegetazione la Double Kush Cake Auto ha ricevuto 18 ore di luce e 6 di buio ad una temperatura di 26°C durante il giorno e 22°C di notte. Abbiamo anche mantenuto al 65% l’umidità relativa (UR), per poi ridurla al 45% durante la fioritura.

All’inizio della terza settimana, abbiamo aggiunto Bio Grow al nostro programma di alimentazione, portando l’EC a 1,4.

Alla fine della settimana la Double Kush Cake Auto era 12 cm e mostrava buoni segni di sviluppo: i germogli laterali raggiungevano avidamente la luce e la spaziatura internodale era breve. Si erano sviluppate larghe foglie a ventaglio verde-acido e lo stelo si stava ispessendo.

Fioritura

A causa della presenza di alcune piante fotosensibili nella growroom, all’inizio della quarta settimana abbiamo modificato il nostro ciclo di luce a 12 ore, anche se le varietà automatiche non ne hanno bisogno.

Abbiamo introdotto i nutrienti per la fioritura ed abbiamo interrotto sia ormoni radicali che BioGrow, incrementando l’EC a 1,6.

Inoltre abbiamo rilasciato esemplari di amblyseius cucumeris e californicus per combattere tripidi ed acari.

Il meristema apicale stava sviluppando infiorescenze. Stimmi bianchi sporgevano dalla cima principale e c’era già un buon sviluppo di tricomi. Alla fine della settimana misurava 26 cm.

La quinta settimana ha raggiunto i 47 cm e aveva raddoppiato il consumo di acqua: 400 ml al giorno. La gemma apicale stava ingrossando sempre di più e la superficie coperta di tricomi aumentava. Anche i germogli laterali stavano iniziando a sviluppare tricomi e dense formazioni di infiorescenze iniziavano a riempire i brevi spazi internodali intermedi.

La sesta settimana è iniziata con un risciacquo per eliminare i residui di nutrienti nella zona delle radici, il programma di alimentazione è ripreso il giorno dopo. Le foglie a ventaglio si estendevano dal gambo principale e le cime crescevano. Entro la fine della settimana la Double Kush Cake consumava 500 ml al giorno.

Le cime si sono gonfiate in modo significativo durante la settima settimana e la pianta ha aumentato il consumo diario a 900 ml. La cima principale ha continuato a crescere e le cime all’estremità di ciascun germoglio laterale si sono gonfiate notevolmente. La produzione di tricomi si stava sviluppando: le infiorescenze erano ogni giorno più coperte di resina appiccicosa. Entro la fine della settimana aveva raggiunto un’altezza di 53 cm e un generale stato di vigore.

Verso la fine dell’ottava settimana, l’aroma è diventato più pungente e la pianta emanava un odore di umida e terrosa bontà. Il fogliame era verde brillante, foglie a ventaglio a cinque punte coprivano lo stelo centrale.

Con la nona settimana la nostra Double Kush Cake Automatic aveva raggiunto la sua altezza finale di 54 cm e consumava 900 ml al giorno: adesso si stava concentrando esclusivamente sulla fioritura e le cime erano ricoperte da un pesante strato di tricomi resinosi che brillavano sotto i 600W HPS.

Le settimane dieci e undici hanno visto la nostra pianta maturare. Le foglie a ventaglio hanno iniziato a sbiadire in splendidi colori autunnali e le cime stavano diventando più dense. Lo stelo principale presentava numerosi grappoli densi di gemme lungo lo stelo principale. La cola centrale era particolarmente imponente; i pistilli sono diventati ambrati e le antocianine hanno iniziato a colorare il fogliame in diverse tonalità viola.

All’inizio della dodicesima settimana, abbiamo iniziato il lavaggio finale della pianta per eliminare tutti i nutrienti nella zona delle radici. Le foglie a ventaglio sono sbiadite in splendide tonalità di giallo, arancione e viola chiaro. I germogli laterali si erano sviluppati in cole grandi e dense e un aroma intenso e pungente riempiva la growroom. Le cime erano enormi per una pianta così compatta.

Molte infiorescenze erano diventate di un viola intenso ed erano coperte da tricomi. Entro la fine della settimana la maggior parte dei pistilli si era trasformata in un’arancio ambrato intenso e i tricomi erano diventati bianco latte.

Il primo giorno della tredicesima settimana è stato il momento del raccolto: la Double Kush Cake Automatic è stata uno spettacolo magnifico.

Raccolto

Abbiamo tagliato la pianta sotto il primo nodo ed abbiamo rimosso le foglie a ventaglio. I rami sono stati separati e appesi a testa in giù in un ambiente la cui temperatura è stata mantenuta a 18-20°C e i ventilatori hanno assicurato una costante circolazione dell’aria.

Dopo due settimane, i rami erano secchi e potevano essere spezzati, era ora che iniziasse la pulizia vera e propria. Dopo aver leggermente tagliato il fogliame in eccesso e le “sugar leaves”, i nostri guanti e le nostre forbici sono stati rapidamente rivestiti di resina, perfetti per un po’ di finger-hash!

Il processo di stagionatura è durato circa tre mesi in barattoli di vetro che sono stati aperti più volte al giorno per le prime due settimane e poi ogni giorno fino a fine stagionatura.

Pur sapendo che fosse una produttrice ottima, siamo rimasti sorpresi dalla resa eccezionale. Il prodotto finito e stagionato ha prodotto ben 89 grammi. Dopo aver testato il contenuto di cannabinoidi in laboratorio, è emerso un contenuto di THC del 15,22%.

Profilo Terpenico

La Double Kush Cake era ricca di mircene, con il suo aroma dolce e terroso. Delicata e saporita con gusto simile al suo complesso aroma: dolce profumo di terra con note umide. Presente anche un dolce gusto di melassa e hashish speziato, a completare un bouquet aromatico di linalolo e cariofillene.

La Double Kush Cake Auto è una varietà a predominanza Indica e fornisce al consumatore un rilassamento completo del corpo. C’è anche una sottile sfumatura sativa, con un senso di euforia e un’edificante sensazione di felicità per tutta la durata del suo effetto.

La Double Kush Cake Automatic è stata creata per essere una varietà compatta, ad alto rendimento, ed a fioritura rapida. Con tre genitori a predominanza indica e una potenza contro lo stress: i suoi effetti distensivi la rendono la varietà perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro.

I suoi geni illustri l’hanno resa una delle varietà autofiorenti più resistenti, in grado di prosperare anche nei climi più freddi. È una varietà perfetta, a bassa manutenzione per i principianti e con il potenziale per raccolti belli e abbondanti.

Hai già coltivato la Double Kush Cake Automatic? Facci sapere tutto nei commenti qui sotto, oppure vai su GrowDiaries.com e crea un Grow Report. In caso contrario, passa sul nostro sito o dal tuo rivenditore Sensi Seeds di fiducia: i tuoi semi Double Kush Cake Automatic o Double Kush Cake Femminizzati ti stanno aspettando!