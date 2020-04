Semi di cannabis: dove acquistarli in questi giorni di quarantena

Dopo quasi un mese di quarantena ormai tutti ci siamo attivati per continuare, per quello che è possibile, le nostre vite e la nostra quotidianità cercando di essere il più possibile resilienti in una situazione delicata e complicata come quella attuale.

Proprio per questo motivo fioccano più che mai in questo periodo i grower casalinghi e collezionisti di semi. Vista la mole di segnalazioni vi offriamo una selezione di attività specializzate tuttora operative tramite e-commerce e consegne a domicilio.

N.B. I semi di cannabis sono esclusi dalla nozione legale di cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974, art. 1, comma 1, lett. B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del decreto ministeriale 27/7/1992). Ma la loro coltivazione è vietata, pertanto tali semi potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica. Questi semi sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge.

Uno dei punti vendita più riforniti sul territorio piemontese, Bahia Growshop è disponibile ad effettuare consegne a domicilio nel comune di Torino, rispettando i codici sanitari imposti dal decreto DPCM. All’interno troverete semi di differenti seedbank tra cui: Sensi Seeds, Humboldt, Dinafem Seeds, Barney’s Farm, Paradise seeds, Sweet seeds, Kannabia, Greenhouse, DNA genetics, TH seeds, Serious seeds, Fast buds, Dr. Undergruond.

Per maggiori informazioni: bahiagrowshop@gmail.com, 3484734053 o www.bahiagrowshop.it

Spediamo con corriere GLS in consegna dal Lunedì al Venerdì in 24/48h lavorative, al costo di €6.50 a pacchetto.

Gli ordini possono essere effettuati o tramite il sito online www.chacruna.it o mandando una mail a: ordini@chacruna.it. Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario tramite homebanking o in contanti alla consegna. Seedbank disponibili: Dutch Passion, Dinafem, Delicious, Sweet Seeds, World of seeds, Humboldt seeds, Serious Seeds, Paradise Seeds, Barney’s Farm, Exotic Seeds.

MCK Bio-Gardening continua la sua attività solo online tramite l’e-commerce con spedizioni in tutta Italia, tramite UPS.

Nel nostro shop oltre a numerosi articoli per il giardinaggio sono disponibili differenti varietà di semi. Qui le seedbank disponibili: Barney’s Farm (Regolari e femminizzati), Dinafem Seeds, Humboldt seeds, Medical seeds, Aficionado Seeds regolari, TH Seeds (Regolari e femminizzati), Buddha Seeds Auto, Big Buddha Seeds (femminizzati), DNA genetics (femminizzati)

I tempi di consegna sono di circa 3 giorni lavorativi, anche se di questi tempi possono subire dei ritardi, ed è possibile effettuare il pagamento tramite: contrassegno, bonifico bancario, paypal o postpay. Tutte le info su www.biogardening.it

Storico e fornitissimo negozio di Milano continua la sua attività tramite la vendita online attraverso l’e-commerce. Oltre ad un numerosi prodotti per il giardinaggio è possibile acquistare anche semi delle migliori seedbank tra cui Dinafem Seeds, Humboldt Seeds, Royal Queen Seeds e Barney’s farm mandando una e-mail a info@greentown.it, contattando il 3496887537 su WhatsApp o Telegram oppure aggiungendo la richiesta nelle note dell’ordine. Maggiori info su www.greentown.it

Per lavorare con i semi, noi di Botanica Urbana abbiamo il sito www.seedmarket.it che è operativo online senza interruzioni durante il periodo di emergenza sanitaria. Offriamo semi in “pick and mix” in blister da un solo seme anche per le seedbank che non lo prevedono. Le spedizioni sono fatte in forma anonima con corriere GLS e i tempi di consegna variano tra i 2 e i 5 giorni. Abbiamo in stock oltre 50 seedbank tra cui Sensi Seeds, Sweet Seeds, Dinafem, Barney’s Farm, Dutch Passion, Fast Buds e molte altre.

Storico canapaio fiorentino offre una vastissima scelta di articoli ed, nonostante sia chiuso al pubblico, è attivo con la vendita online. Grande assortimento di articoli da giardinaggio, abbigliamento, e alimenti a base di canapa, oltre centinaia di semi di canapa da collezione. Seedbank disponibili: OO Seeds, Advanced Seeds, Barney’s Farm, Big Buddha Seeds, Buddha seeds, Bulk seeds, Delicious Seeds, Dinafem Seeds, DNA Genetics, Dr. Underground, Dutch Passion, Exotic Seeds, 420 FastBuds, Female Seeds, Genehtik Seeds, Grass o Matic,Green House, Humboldt Seeds, Joint Doctor, La Vida, Ministry Of Cannabis, Nirvana Seeds, Panoramix Seeds, Paradise Seeds, Philosopher Seeds, Positronics, Pyramid Seeds, Royal Queen Seeds, Seed Salad, Seedmakers, Seeds of Life, Seedsman, SeedsStockers, Sensi Seeds, Serious Seeds, Strain Hunters, Sweet Seeds, TH Seeds, Ten Seeds, Vip Seeds, Vision Seeds, Whit Label Seeds Company, World of Seeds, Zoe’s Seeds. Visita il sito www.campodicanapa.it

Nonostante la chiusura delle attività abbiamo deciso di attivare il servizio di consegna a domicilio privilegiando così soprattutto i nostri clienti. Oltre a svariati prodotti per fumatori e per il giardinaggio offriamo diverse varietà di semi delle migliori seedbank europee tra cui: Dinafem Seeds, Sweet Seeds, Fast Bud, Royal Queen, Paradise Seeds, Humboldt Seeds, Barney’s Farm, Dutch Passion. Contattateci al numero 347.2582098 SOLO tramite WhatsApp, lasciando un messaggio con le vostre richieste. Quanto prima, se non immediatamente, verrete ricontattati.

Maggiori informazioni su www.cityjungle.it

Da Flower Power potete trovare articoli per fumatori, sistemi di coltivazione innovativi, e numerosi semi di gran parte delle seedbank europee, mentre su prenotazione si possono richiedere anche strain di seedbank californiane. Inoltre il team di Flower Power progetta serre su misura e offre i migliori prodotti presenti sul mercato a prezzi competitivi. È possibile effettuate gli ordini online, richiedere preventivi e consulenze telefonando al 3934283696 o allo 0518496974, mandando una mail a info@flowerpowerbologna.it. Per saperne di più www.flowerpowerbologna.it

Idrogrow continua a rimanere al fianco dei propri clienti in questo momento difficile: abbiamo attivato lo Smart Working e dotato lo staff di tutti gli strumenti necessari per lavorare in totale sicurezza: noi ci siamo e continuiamo ad evadere gli ordini il più velocemente possibile!

Tutte le informazioni su www.idrogrow.com

Seedshop.it è il portale italiano che rappresenta il punto di riferimento per collezionisti di semi di cannabis. Oltre 2500 genetiche selezionate e suddivise per categorie (Femminilizzati, automatici, regolari, CBD) e da qualche settimana anche pregiati fiori di canapa con THC <0,5%. Spedizioni gratuite e anonime per ordini superiori ai 50€ e omaggi per tutti i clienti. Anche in questi giorni evasione gli ordini per l’ Italia in 24-48 ore.

Spedizioni con Ups in tutta Italia di tutti i prodotti per il giardinaggio, articoli per fumatori e tanti semi delle migliori seedbank europee tra cui: Dinafem Seeds, Humboldt Seeds, Barney’s Farm, Philosopher Seeds, Sensi Seeds…

Per prenotare gli ordini inviare una mail a info@nonsoloerba.com, maggiori informazioni su www.non-solo-erba-grow-head-shop.business.site