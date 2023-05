Immobilizzato da una malattia incurabile e imprigionato in un corpo che non funziona più, Piergiorgio Welby vuole essere libero di decidere, di non soffrire e di morire – anche se, come scrive, «morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita». Vuole anche che quella libertà sia di tutti ed è per questo che la sua richiesta è pubblica e politica e non viene esercitata di nascosto. Passano 88 giorni tra la sua lettera pubblica e la possibilità di morire come vuole. Ma c’è anche un’altra libertà che ti spezza il cuore: quella della donna che lo ama e che lo lascia andare. Da allora Mina continua a fare quello che Piergiorgio avrebbe voluto: lottare per arrivare a una legge sull’eutanasia «Per me è stato un dovere lasciarlo andare però ho dovuto lottare contro me stessa: eravamo uniti da tutta la vita.» La loro storia la racconta in Sei stato felice?, un podcast scritto da Chiara Lalli e prodotto da Miyagi Entertainment con l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. La sofferenza di Piergiorgio e le difficoltà per ottenere l’eutanasia la raccontano nella serie anche Carla Welby, Filomena Gallo, Marco Cappato e Mario Riccio.

Cinque episodi che condensano in suono un amore che diventa cura e si trasforma poi in una lotta per difendere la libertà: quella di decidere di smettere di soffrire e morire.