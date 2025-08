Se dici Twinings, hai detto tea

Nel 1706 Thomas Twining aprì il primo negozio di tè a Londra al 216 di Strand st., dove si trova ancora oggi. Inizialmente il negozio era noto come “Golden Lion” poiché, non esistendo ancora la numerazione stradale, Twining decise di contrassegnarlo con il simbolo di un leone d’oro, divenuto poi emblema dell’azienda. Agli inizi l’accesso era consentito solo agli uomini ma le signore si recavano in carrozza davanti all’ingresso sul retro dove i domestici acquistavano il tè per loro conto.



La famiglia Twining giocò un ruolo importante nel fare dell’Inghilterra la nazione del consumo di tè per eccellenza. Richard Twining, nipote di Thomas e capo del commercio del tè, insistette affinché il Primo Ministro William Pitt riducesse le tasse sul tè, motivando che in tal modo le entrate sarebbero state maggiori. Infatti, frodi e contrabbando cessarono di essere vantaggiosi e i venditori smisero di allungare il tè con foglie di altre piante. Lo sforzo congiunto di Twining e altri portò alla promulgazione, nel 1784, del Commutation Act, che abbassò l’aliquota fiscale dal 119 al 12,5%: il provvedimento trasformò il tè in una bevanda accessibile a tutti ponendo fine al contrabbando e incrementando i profitti della Compagnia Britannica delle Indie Orientali, di cui Twining era direttore.



Nel 1837 la Twining ricevette dalla regina Vittoria il Royal Warrant come fornitore ufficiale della famiglia reale britannica, onorificenza con il quale si accerta che l’attività commerciale ha svolto, o svolge tuttora, servizi per la Corona Inglese.



Oggi la Twinings appartiene all’Associated British Foods è una delle prime 50 aziende quotate alla Borsa di Londra ed è presente con i suoi prodotti in 115 Paesi. Il negozio situato al civico 216 dello Strand a Londra è l’unico al mondo in cui è possibile trovare l’intera gamma dei prodotti Twinings, che conta quasi 200 miscele. Alcune di queste sono state inventate o diffuse da Twinings come Earl Grey, English breakfast e Prince of Wales.