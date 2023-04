Scoprite i modi migliori per godervi gli ibridi di cannabis F1

La nuova gamma di semi ibridi F1 di RQS promette la stabilità, l’uniformità e la qualità richieste dal crescente mercato della cannabis legale. Sviluppata a partire dall’IBL, RQS ha prodotto i primi veri ibridi di cannabis F1 al mondo di qualità ineguagliabile, che promettono uniformità insuperabile, alti livelli di THC, fioritura rapida, rese più elevate, incredibile resistenza allo stress e raccolti costanti.

HYPERION F1, UN POTENTE IBRIDO CON AROMI DI PINO, TERRA E SPEZIE

L’ibrido Hyperion F1 è una varietà di cannabis autofiorente apprezzata per la sua robustezza e produttività. Le sue cime allungate sono ricoperte di cristalli di resina e presentano alte concentrazioni di THC e una varietà di terpeni che le conferiscono un fresco aroma di pino e terra con note speziate e pungenti. La genetica dell’ibrido Hyperion F1 deriva da linee consanguinee di varietà come Lemon, Amnesia e Sin Tra Bajo, e il suo nome è ispirato alla mitologia greca e al dio della luce. Gli effetti sono motivanti, creativi ed euforici, mentre alleviano la tensione fisica del corpo. Questa varietà è ideale per i creativi e gli imprenditori in cerca di ispirazione o che hanno difficoltà a concentrarsi a causa del blocco dello scrittore o dell’artista.

MILKY WAY F1, I DELIZIOSI SAPORI E GLI EFFETTI EDIFICANTI DI QUESTO IBRIDO VI CATAPULTERANNO NELLO SPAZIO INTERGALATTICO

L’ibrido Milky Way F1 è una varietà di cannabis ibrida F1 con sapori metallici di Skunk e agrumi fruttati. È composta da un’intricata miscela di terpeni (tra cui mircene, farnesene, cariofillene, pinene e limonene) che si combinano per produrre il suo potente aroma. Questa varietà è il risultato dell’incrocio di linee genetiche altamente selezionate che condividono la genealogia di Blue Dream, Blue Mammoth e Sin Tra Bajo Auto.

Con alte concentrazioni di THC, Milky Way F1 offre uno sballo profondo e avvolgente, perfetto per le notti di relax.

IBRIDO EPSILON F1, UN HIGH POTENTE E RILASSANTE CON DELIZIOSE NOTE FRUTTATE

L’ibrido Epsilon F1 è la varietà in più rapida crescita, che combina i tratti genetici di alcune delle più famose varietà di cannabis come Blue Dream, Blueberry, Amnesia Lemon Haze e Black Domina. Ha un aroma delizioso, alte concentrazioni di cannabinoidi e una stabilità senza pari. Il suo aroma unico combina note di erbe fresche e agrumi con pungenti fragranze terrose e sentori di mirtillo e lavanda. Il suo profilo terpenico è dominato da mircene, ocimene, farnesene e limonene, che forniscono un effetto rilassante fisicamente duraturo che calma il corpo mantenendo la mente concentrata e ispirata. Eccellente per rilassarsi prima di andare a letto, fornendo una sensazione profondamente avvolgente sia per il corpo che per la mente.

TITAN, UNO DEGLI IBRIDI F1 PIÙ FORTI E UNO DEI PROFUMI PIÙ POTENTI

L’ibrido Titan F1 è una delle opzioni più forti della gamma di ibridi F1 di RQS, grazie alle sue genetiche provenienti dalle leggendarie varietà Blue Dream, Amnesia e Sugar Magnolia.

Il suo profilo terpenico è dolce e caratteristico, con note di frutta, citronella e zucchero di canna. Aiuta il corpo a rilassarsi e la mente a distendersi piacevolmente, riducendo la tensione corporea e liberando la mente dalle preoccupazioni. È ideale anche dopo un allenamento intenso, una partita di calcio o un’escursione, perché aiuta il corpo a riposare dopo un intenso sforzo fisico.

Consultate il catalogo completo degli ibridi F1 su Royalqueenseeds.it per scoprire altre varietà, come l’ibrido F1 Cosmos, ad alto contenuto di CBD e basso contenuto di THC. Provatele ora e ottenete risultati eccezionali raccolto dopo raccolto con i primi veri semi di cannabis ibridi F1 al mondo.