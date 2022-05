“SatiVa Parade”: a Varese torna la parata antipro

Dopo tre anni di silenzio la “SatiVa Parade“, la parata antiproibizionista organizzata da SatiVa Collective, torna a colorare le strade di Varese.

La manifestazione che porta avanti il messaggio di protesta contro le leggi proibizioniste con una parata di carri e musica pacifica, volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della legalizzazione della cannabis nel nostro Paese, è giunta quest’anno alla sua alla quarta edizione.

“Gli anni passano ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso, ossia portare avanti un messaggio di protesta contro le leggi proibizionistiche e riprendere a parlare di un tema a nostro avviso rilevante nella società, come la legalizzazione della cannabis”, sottolineano gli organizzatori sottolineando che: “Purtroppo i risvolti che abbiamo visto negli ultimi tempi non hanno per nulla rispettato le aspettative previste, ma abbiamo anzi assistito a una sostanziale retrocessione di quella che sembrava essere un’ondata di rinnovamento nel settore”.

Il riferimento è alle recenti battaglie portate avanti nel nostro Paese, dalla disobbedienza civile di “Io Coltivo” fino alla richiesta di un referendum, sostenuta da oltre 630mila cittadini, purtroppo dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale.

SATIVA PARADE: APPUNTAMENTO PER IL 5 GIUGNO

“È ormai chiaro che non possiamo aspettarci una vera risposta da quelle stesse istituzioni che ci reprimono ogni giorno per le nostre idee e azioni ma che ci sia bisogno di un sostanziale cambiamento dal basso della società e delle sue regole, un cambiamento che deve partire da noi e dai nostri desideri e bisogni. Mai come in questo momento, dopo due anni di pandemia, abbiamo bisogno di scendere in strada uniti, per far sentire alle istituzioni i nostri disagi e soprattutto le nostre idee per un mondo diverso”.

Per questi motivi gli organizzatori invitano tutti “a partecipare con noi alla prossima SatiVa Parade e avere finalmente uno spazio per poter discutere, ballare e ritrovarsi tutti assieme dopo questi anni di distanziamenti e divieti”.

L’appuntamento è per domenica 5 giugno in piazza Repubblica a partire alle ore 14 “per una giornata di musica e di lotta per rivendicare insieme quelle libertà che fin troppo a lungo ci hanno negato”.

Noi di Dolce Vita sosteniamo da sempre l’iniziativa e durante la giornata potrete ricevere copie gratuite della nostra rivista e diversi gadget!

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina Facebook dell’evento.