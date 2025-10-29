Sardegna: dissequestro di 200 kg di canapa e 6mila piante



Nuovo dissequestro, questa volta in Sardegna, e stessa motivazione: senza analisi che attestino che il THC contenuto è oltre i limiti di legge, la canapa deve essere considerata legale.

I giudici continuano a tenere il punto e in quest’ordinanza che restituisce i prodotti sequestrati a due agricoltori, difesi dall’avvocato Lorenzo Simonetti di Tutela Legale Stupefacenti, scrivono chiaramente che la coltivazione e la detenzione di canapa non possono costituire un reato in sé.

INFIORESCENZE DI CANAPA IN SARDEGNA: NUOVO DISSEQUESTRO

“Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la detenzione dei residui vegetali della coltivazione di canapa, anche se contenenti infiorescenze, non è vietata dalla disciplina vigente e, di conseguenza, non costituisce reato. Tali conclusioni si estendono anche all’attrezzatura per l’essiccazione rinvenuta, la cui detenzione è considerata lecita e giustificata dalle esigenze di raccolta e conservazione”, sottolinea un comunicato delle associazioni di settore Canapa Sativa Italia, Imprenditori Canapa Italia e Resilienza Italia Onlus, che spiega: “Questa importante pronuncia ribadisce la liceità della Cannabis Sativa L. e della detenzione dei suoi residui vegetali, incluse le infiorescenze, quando non superano la soglia legale di THC quindi quando non presentano offensività (ex L.309/90), l’attività rientra nel quadro della Legge 242/2016″.

Le associazioni auspicano: “Che tali chiare indicazioni giurisprudenziali possano orientare l’operato di tutti gli organi competenti, scongiurando interpretazioni restrittive che continuano a danneggiare ingiustamente gli operatori di un settore legale”.