Il primo santuario al mondo per cetacei salvati dai parchi acquatici

Spesso dopo decenni passati nei parchi acquatici non è possibile reintrodurre i cetacei completamente in natura. Infatti, abituati a vivere in cattività nei pochi metri delle vasche, questi non sanno come cacciare né cosa significa vivere in branco. Difficilmente riuscirebbero a sopravvivere in libertà.

Per questo motivo i cetacei hanno bisogno di essere accompagnati nel processo di riadattamento, mentre per quelli che hanno passato troppo tempo nelle vasche, nascerà un grande spazio marito situato a Port Hilford, in Nuova Scozia, in Canada, nelle acque dell’Oceano Atlantico.

Si tratta di quasi 500mila ettari in cui i cetacei potranno vivere in un ambiente aperto e più simile possibile al loro habitat naturale. Il santuario accoglierà i primi ospiti già dal 2023 ed è stato progettato per servire da modello per molti altri che potranno essere costruiti in tutto il mondo nei prossimi anni.