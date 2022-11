EVO-Series garantisce massima flessibilità, un’incredibile efficienza del sistema e altissima sostenibilità. Non importa se si intende utilizzarla per illuminare una piccola area, una coltivazione di CBD indoor o un’intera serra: EVO-Series SANlight ti offre la giusta soluzione per ogni tipo di progetto.

L’EFFICIENZA NON È SOLTANTO UN ALTRO DATO NELLA NOSTRA SCHEDA TECNICA…

Con l’introduzione di EVO-Series offriamo una migliore efficienza energetica di più di 3μmol/J per modulo. Avendo ripetuto il processo un innumerevole numero di volte utilizzando sia cannabis che altre tipologie di piante, siamo riusciti a ottimizzare nel miglior modo possibile la produzione in corrispondenza dell’area utilizzata e il tempo di crescita. Il risultato è un’ampia gamma di spettri luminosi che vanno al di là della gamma convenzionale nella radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) che offre una Far-RED a Red ratio che influenza positivamente la foto-morfogenesi, e quindi la qualità e quantità del raccolto.

PROTEZIONE E CONTROLLO DELLE LUCI

Durante lo sviluppo di EVO-Series, i moduli ottici secondari, sia protettivi che direzionabili, sono stati ottimizzati in base alle dimensioni geometriche della lampada. L’incredibile risultato è un’omogenea illuminazione che produce la migliore intensità (PPFD). I moduli ottici secondari asimmetrici minimizzano la perdita di fotoni nel trasporto alle piante e proteggono i LED dalle influenze ambientali a cui il sistema è esposto durante la coltivazione. Lo zolfo e altre sostanze chimiche non possono penetrare i LED, per cui riusciamo a prevenire l’ossidazione del chip/riflettore. I moduli ottici possono essere puliti in maniera semplice ed efficace. La protezione e la facilità di manutenzione garantiscono una luce costante per gli anni a venire.

LA MIGLIORE TECNOLOGIA

SANlight ha scelto la migliore selezione di LED tra quelli disponibili sul mercato. Per i RED ed i FAR-RED LED, abbiamo scelto gli ultimissimi OSRAM High Power Leds. Per i LED bianchi SANlight siamo stati convinti dalla qualità e professionalità di WICOP technology, un’azienda di Seoul. I LED con questa tecnologia sono caratterizzati dalla rinuncia dei telai in piombo e argento per una migliore solidità ed efficienza.

“READY-TO-DIM”

Ogni modello della EVO-Series è “ready-to-dim”, questo significa che il dispositivo di illuminazione è compatibile con i tipici sistemi di controllo utilizzati nelle tecnologie inerenti le serre. In alternativa, potreste modificare il sistema di illuminazione con un regolatore magnetico o un regolatore bluetooth. Comparate con i potenziometri rotativi le nostre soluzioni sono antiusura, infatti l’umidità e l’acqua non arrecano danno.

LA PROFESSIONALITÀ COMINCIA CON LA CONNESSIONE

Nella nostra EVO-Series tutti i connettori sono stati concepiti con i migliori connettori impermeabili, utilizzati da decenni nella produzione commerciale di vegetali e in orticoltura. Tutti gli accessori offerti da SANlight sono concepiti per i rigidi ambienti delle serre. Per cui, in base alle vostre esigenze potrete facilmente e in maniera sicura connettere il vostro sistema, usare la soluzione “ready-to-dim” o connetterlo con un “sistema a margherita”.

