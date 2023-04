San Francisco: un mercato contadino per la cannabis

C’è un nuovo tipo di mercato contadino a San Francisco dedicato interamente alla cannabis. Un’idea volta a ridare visibilità a quelle piccole aziende, famose per la coltivazione organica, che, con la legalizzazione a uso adulto, faticano ad accaparrarsi un posto sugli scaffali dei dispensari californiani.

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE: IL MERCATO CONTADINO DELLA CANNABIS A SAN FRANCISCO

Il mercato contadino, nato dalla geniale intuizione di Susan Tibbon in collaborazione con i proprietari del Moe Greens in Market Street e del Barbary Coast in Mission Street – i due dispensari che ospitano l’evento ogni mese – è un’occasione sia per le aziende agricole per trovare nuovi clienti, sia per i consumatori che cercano prodotti gustosi coltivati in maniera sostenibile.

Susan Tibbon, proprietaria di Lovingly & Legally, un marchio di prodotti topici con cannabinoidi, ha raccontato alla testata SFGATE.com che: “Da quando la California ha legalizzato la cannabis a scopo ricreativo nel 2016, le normative che ne derivano rendano quasi impossibile sostenere la coltivazione di erba su piccola scala“.

“Tutti continuavano a dire che bisognava fare qualcosa per i piccoli agricoltori, così abbiamo deciso di fare qualcosa – ha raccontato Tibbon a SFGATE – Questi sono i veri pionieri dell’industria che si sporcano le mani per rendere possibile il futuro della cannabis”.

SAN FRANCISCO: RIVALUTARE I PICCOLI PRODUTTORI

Con la legalizzazione per uso adulto, infatti, i piccoli coltivatori sono costretti a competere con aziende da milioni di dollari. Phil Crew della Mendoncino Family Farm, nonostante l’anno scorso abbia vinto una medaglia d’oro alla California State Fair, ha dichiarato che c’è così tanta competizione che si viene trascurati molto facilmente.

In California, la regolamentazione sulla cannabis non permette ai produttori di rivolgersi direttamente ai consumatori. I “meet the farmers” (incontra i contadini), nascono proprio per scavalcare i dispensari, sempre meno accessibili alle piccole realtà agricole, ed accorciare queste distanze.

Un vero e proprio raduno dove, in completa autonomia, i grower allestiscono il proprio stand con barattoli pieni della loro erba, pronta per essere annusata e gustata. Infatti, svolgendosi in una sala adatta al consumo, puoi goderti tranquillamente la genetica che hai appena acquistato.

Susan Tibbon, che si occupa dell’organizzazione, ha infine dichiarato entusiasta che i clienti tornano mese dopo mese: “Siamo felici di vedere che siete tornati con un altro evento”, le hanno ripetuto diversi consumatori, felici di preferire i piccoli produttori all’enorme quanto anonimo mercato della cannabis in California.