Runtz XL Auto di Sweet Seeds®: un grande gelato al biscotto con un tocco fruttato

Di tanto in tanto mi piace avviare una coltivazione veloce e ottenere un raccolto di alta qualità in appena un paio di mesi, ma gli aromi e la potenza non possono essere compromessi, altrimenti sarebbe controproducente. Non è così abituale convincersi subito ad avviare una nuova coltivazione di autofiorenti senza pensarci un po’ su. Quando Sweet Seeds® ha annunciato l’uscita della nuovissima Runtz XL Auto® (SWS88) non ho avuto dubbi. Questa varietà autofiorente di sesta generazione con geni Zkittlez e Gelato sembra avere tutto per diventare la stella della stagione 2021, sia indoor che outdoor, quindi dovevo metterla alla prova.

Non appena ho ricevuto i semi, ne ho subito messi 9 in un tovagliolo di carta umido che ho lasciato dentro un contenitore chiuso ermeticamente e riposto al buio. Tutti i semi sono germogliati in 48-72 ore. Sin dai primi giorni di vita le mie piante Runtz XL Auto® mostravano uno stelo forte con uno spessore molto interessante per piante così giovani. Dopo 17 giorni erano già nei loro vasi definitivi. Subito dopo sono state messe sotto lampade HPS da 600w e, insieme all’uso di un estrattore RVK e grazie al fatto che sono state coltivate in pieno inverno, non si è generato alcun problema di calore nell’ambiente di coltivazione. Le temperature minime non sono mai scese sotto i 19 °C (solo per pochissime notti) e le temperature massime non sono mai andate oltre i 28 °C.

25 giorni dopo la germinazione, tutte le piante mostravano una distanza internodale ridotta e un buon numero di piccoli rami laterali sembravano pronti per allungarsi e formare le cime. Dato che ho potenziato il mio substrato con nutrienti organici come l’humus di lombrico e il guano di pipistrello in polvere, non ho usato nessun fertilizzante liquido durante l’allungamento delle piante. E si sono allungate molto: in soli 12 giorni le piante sono passate da circa 30 cm a circa 75 cm. Un allungamento decisamente vigoroso.

Al trentasettesimo giorno tutte le mie piante Runtz XL Auto® stavano sviluppando la cima principale e i rami laterali e iniziavano a comparire i primi aromi dolci. Anche se Runtz XL Auto® è un ibrido Indica-Sativa molto ben bilanciato, le piante presentano una struttura leggermente più Indica, con una forma compatta e numerosi rami corti ma forti in grado di reggere le cime compatte e spesse ma non troppo lunghe.

Al 54° giorno le piante erano quasi pronte e molto omogenee. Le fragranze e gli aromi erano deliziosi e riempivano la stanza. Alcune emanavano un odore fruttato più intenso di altre ma tutte diffondevano profumi deliziosamente dolci. Questo è uno dei motivi per cui la varietà Runtz ha rivoluzionato la scena californiana della marijuana ponendosi come uno dei genotipi più aromatici e potenti della West Coast americana.

Al 60° giorno tutte e 9 le piante erano più che pronte. Avevo sia piante al punto ideale di maturazione (o almeno io lo reputavo tale) che piante un po’ più mature, queste ultime più vicine alle mie preferenze, in quanto consumatore di cannabis, sul profilo dei cannabinoidi. Sono tutte state raccolte e trimmate lo stesso giorno. Ho ottenuto circa 50 grammi per pianta, un’ottima quantità considerando un tempo di coltivazione di 60 giorni con 9 piante in un metro quadrato e in vasi da 7 litri.

Il fumo e il vapore di questa varietà sono davvero squisiti e deliziosi. Gli aromi dolci e fruttati che hanno riempito la casa negli ultimi mesi hanno consentito un’esperienza organolettica davvero meravigliosa. Essa rimane a lungo in bocca e nel naso dopo aver fumato o vaporizzato alcuni fiori resinosi. Runtz XL Auto® presenta un effetto potente e ben bilanciato, ma non è tutto… passerai bei momenti di creatività e immaginazione altamente stimolanti, chiedendoti quale caramella di Sweet Seeds® userai nella tua prossima avventura cannabica.

Testo: Tommy L. Gomez

Immagini: Sweet Seeds®