Runtz Muffin di Barney’s Farm, Amsterdam

Barneys Farm Runtz Muffin è il risultato della diligente fusione di Zkittlez x Gelato, questa gratificante discendente di Cookies ti delizierà con i suoi sapori straordinari e la sua natura potente ed equilibrata. Il laboratorio ha poi fuso delicatamente la nostra Orange punch non solo per aumentare la percentuale indica, ma anche per aggiungere notevoli vantaggi di produzione.

Sperimentare questa prelibatezza è come essere avvolti in una coperta profumata di lavanda profumata con un debole tocco di clementina. Il fumo denso offre un tocco fruttato di gioia ed euforia che si estende per tutta la giornata. Elimina le tue preoccupazioni e i tuoi conflitti in un sontuoso mare di sapori fruttati, le cime letteralmente gocciolano in uno sciroppo inebriante che spinge l’ago a un prodigioso 29% di THC.

Una moltitudine di gustosi terpeni rendono questa delizia alla fragola una meravigliosa esperienza di coltivazione per qualsiasi livello di coltivatore. Sottili sfumature viola e verde intenso possono essere trovate sulle cime finite, una vera gioia da vedere, che brilla come i gioielli della corona. All’aperto si possono prevedere altezze fino a 2 metri, mentre all’interno questa prelibatezza finirà a circa 110-120 cm dopo un periodo vegetativo di 4 settimane.

Questo ibrido equilibrato e impertinente ti porterà rapidamente a un altro livello di rilassamento sbalorditivo, mandando in frantumi qualsiasi tensione mentale e assicurandoti di poter andare avanti per tutta la giornata, protetto da qualsiasi preoccupazione da un anello scintillante di sbalorditiva positività. Runtz Muffin ti permette di esplorare e sentire in modi completamente nuovi, calmando i tuoi pensieri in sogni pacifici.

Maggiori informazioni su www.barneysfarm.it.