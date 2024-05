RQS a Times Square: festa grande per il 4/20

Times Square si è tinta di verde per il 4/20. Ad organizzare l’evento è stata la Royal Queen Seeds (RQS), una delle banche di semi più riconosciute a livello mondiale. Che ha accompagnato la città di New York verso l’autoproduzione legale di cannabis in grande stile. Come? Impegnando il cartellone One di Times Square, alto circa 60 metri, per il conto alla rovescia più verde di sempre.

Il cartellone infatti, storicamente utilizzato per il count-down di capodanno, è stato impostato per scadere precisamente alle 16:20. Che è stato festeggiato con Mike Tyson in persona, protagonista della partnership RQS x Tyson 2.0.

RQS: UN PORTO SICURO PER TUTTI I COLTIVATORI DI NEW YORK (E DEL MONDO)

“La coltivazione domestica della cannabis è una delle esperienze più gratificanti, e per i newyorkesi che vogliono coltivare, Royal Queen Seeds è un partner affidabile durante tutto il loro percorso, dalla germinazione dei semi al raccolto”, ha dichiarato il Presidente di RQS Shai Ramsahai.

Royal Queen Seeds che, a riprova del suo valore, ha collezionato diversi premi e vittorie negli anni. Sopratutto di recente. Essendo stata nominata “Migliore Banca di Semi” alla Spannabis, all’International Cannabis Industry Awards e ai The Emjays International Cannabis Awards.

“L’autoproduzione dovrebbe essere legale, soprattutto negli stati dove è possibile per gli adulti acquistare legalmente cannabis per scopi ricreativi”, ha ribadito Ramsahai. Visto che a New York il mercato verde è già realtà.

“Oltre ai benefici personali che le persone apprezzano della coltivazione domestica, i coltivatori domestici sviluppano una comprensione più profonda e un rapporto con la cannabis e con la natura stessa”, conclude il Presidente di RQS. “Come uno delle più grandi banche di semi di cannabis al mondo, continueremo a promuovere leggi e regolamenti equi e legali sulla coltivazione domestica della cannabis per uso personale”.