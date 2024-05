Rototom Sunsplash: dal 16 al 22 agosto torna il miglior festival reggae d’Europa

Torna il festival internazionale reggae Rototom Sunsplash giunto ormai alla 29esima edizione, che si terrà come di consueto a Benicàssim – dal 16 al 22 agosto – con un denso programma che lo rende uno degli incontri annuali reggae più grandi e coinvolgenti del panorama europeo.

Il motto di quest’anno, “The Power of Utopia”, è un invito a ripensare il futuro in chiave proattiva e un canto di speranza che avvolgerà la comunità internazionale che si riunisce da diverse parti del pianeta.

MAIN STAGE E LION STAGE: LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO

Come ogni anno la scaletta musicale è ampia e in via di definizione, al momento sono oltre 70 gli artisti confermati tra cui l’icona del reggae africano Alpha Blondy e Alborosie & Friends: spettacoli speciali, anniversari leggendari, talenti emergenti accanto a figure veterane e versatilità sonora attorno alla musica dell’isola caraibica.

Tra gli spettacoli speciali ci sarà anche l’omaggio per l’80esimo compleanno di Peter Tosh, co-fondatore dei leggendari The Wailers insieme a Bob Marley e Bunny Wailer. Benicàssim sarà l’unica data in Europa per godersi questo live, che unirà il figlio di Tosh, Andrew Tosh, con la leggendaria band giamaicana degli anni ’70 e ’80 Soul Syndicate. Un omaggio di vibrante attualità alla figura di Marley.

Un altro punto di riferimento, ma della dancehall mondiale più contemporaneo, come il giamaicano Busy Signal, si esibirà a Benicàssim insieme a due degli ambasciatori mondiali dei suoni giamaicani, Skarra Mucci e Jesse Royal. Ma anche talenti emergenti come Khalia, Jah Lil e Skip Marley. Quest’ultimo, nipote di Bob Marley, affronta il suo primo tour europeo e approderà al festival reggae di Benicàssim come ambasciatore della nuova generazione dei Marley.

Il viaggio musicale prosegue con Dub Inc dalla Francia; con la cantante di Capo Verde Mo’Kalamity e il famoso produttore Manudigital insieme a Dapatch.

Atteso, e con data unica in Spagna, sarà anche, per gli amanti del dub lo spettacolo di OBF x Iration Steppas in un formato di palco diverso da quello del sound system.

Il palco Dancehall conferma alcuni artisti come Stylo G, esponente del dancehall puro stile giamaicano; General Levy, icona della scena jungle del Regno Unito; e l’artista della Martinica Maureen.

OLTRE LA MUSICA

Come ogni anno oltre la musica saranno messi a disposizione alcuni spazi con una programma ricco di attività per grandi e piccini come la Teen Yard, focalizzata sulla cultura urbana rivolta agli adolescenti, o il creativo Magicomundo, per il pubblico infantile e familiare. Ma anche lezioni di danza africana e laboratori artistici e ecologici, sessioni di yoga e proiezioni di film, arte, attivismo sociale e ambientale e ovviamente la gastronomia internazionale con una vasta scelta.

E come ogni estate, il chiringuito Solé Rototom Reggae Beach diventerà un palcoscenico satellite del festival sulla spiaggia del Gurugú, nella vicina Castelló, con collegamenti diretti in autobus.

Non perdetevi un’estate piena di buone vibrazioni, trovate tutte le informazioni sui biglietti e sul programma (in continuo aggiornamento) su www.rototomsunsplash.com.