In Italia il caffè è una delle bevande più consumate, tant’è che nelle case degli italiani non manca quasi mai. Sapevate che si possono riciclare i fondi di caffè della moka utilizzandoli per concimare e nutrire le piante?

I fondi di caffè sono un fertilizzante ricchissimo per le piante, poiché portano al terreno una quantità significativa di azoto, calcio, potassio e magnesio, e con i giusti accorgimenti possiamo riutilizzarli e riciclarli. Ma le pose del caffè sono utili anche nel tenere lontani insetti nocivi e fastidiosi, per creare del concime liquido e per arricchire il compost fatto in casa.

Grazie alle loro proprietà alcalinizzanti e nutrienti si rivelano quindi un ottimo ed economico fertilizzante.

Ecco come possono essere utilizzati i fondi di caffè:

Concime naturale : spargendoli direttamente nel vaso o nella terra favoriscono la crescita delle piante e dell’orto. La proporzione corretta per arricchire il terreno è del 10% di fondi di caffè mischiati al terreno.

Si consiglia di non utilizzarli con i pomodori , i broccoli , i girasoli e i ravanelli perché su queste piante hanno un effetto negativo . In particolare perché i fondi del caffè tendono ad alzare il pH del terreno, e quindi non vanno utilizzati nei terreni già acidi e nelle piante che non gradiscono il terreno con un pH molto elevato.



Funzione repellente : sono in grado di tenere lontani dall’orto insetti fastidiosi come vermi, lumache, formiche e chiocciole. È sufficiente creare con i fondi di caffè un cerchio intorno alla pianta, in questo modo gli insetti indesiderati non si avvicineranno.



Fertilizzante liquido : aggiungendo due tazze di fondi di caffè in un contenitore d’acqua e lasciando il tutto in infusione si otterrà un fertilizzante liquido, da spargere direttamente sulla terra delle piante in giardino o in vaso. Le foglie avranno un ottimo nutrimento, questo procedimento è indicato soprattutto per le piante d’appartamento che avranno foglie più verdi e brillanti.



Arricchire il compost alimentano lombrichi e vermi, ma non bisogna esagerare per non compromettere l’acidità del terreno. Una tazza a settimana all’incirca è la quantità ideale. : sono molti utili se aggiunti alla compostiera domestica poiché, ma non bisogna esagerare per non compromettere l’acidità del terreno. Una tazza a settimana all’incirca è la quantità ideale.

Se invece volete conservarli per usarli in un secondo momento è consigliato metterli in una busta di plastica o in un barattolo di vetro asciutti, per evitare la formazione di muffe che potrebbero essere dannose.

I fondi del caffè inoltre se aggiunti al terriccio delle ortensie renderanno il terreno acido e faranno sviluppare i fiori dal colore blu, anziché il rosa comune, per via delle sue proprietà alcaline che riducono il pH del terreno.

Infine è utile sapere che mescolando i fondi di caffè ai semi di carote e ravanelli durante la semina il terreno avrà il giusto nutrimento che favorirà la crescita di questi ortaggi tenendo lontano i parassiti.

Rinvigorire e nutrire le piante riutilizzando gli scarti del caffè ci permetterà anche di diminuire, seppur in maniera lieve, il nostro impatto ecologico.