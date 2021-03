Ritrovate 17 specie di piante credute estinte

Dopo un minuzioso lavoro di ricerca condotto su 36 specie di piante endemiche europee classificate come estinte, uno studio dell’Università di roma Tre ha scoperto che 17 di esse in realtà non lo erano. Tre di queste specie sono state riscoperte dopo aver effettuato ricerche in campo, di alcune sono stati ritrovati esemplari vivi conservati in orti botanici e banche del germoplasma europei, altre sono state riclassificate come specie diverse sulla base di nuovi dati.

Nell’articolo Seventeen “extinct” plant species back to conservation attention in Europe, pubblicato nella rivista internazionale Nature Plants, sono riportati i risultati dello studio. Il risultato appresenta un importante contributo alla biodiversità vegetale in Europa e permetterà di attuare programmi di conservazione per molte di queste specie, comunque rare e minacciate di “nuova estinzione”.