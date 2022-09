Una pista ciclabile per godersi la fine dell’estate. Ultimi giorni di vacanze, per alcuni già finite, e il ritorno in città può essere traumatico. Ma spesso non pensiamo che in Italia ci sono delle stupende ciclovie, che possiamo utilizzare come via di fuga dalla città e dal suo caldo in molti casi ancora soffocante. Ai piedi delle Dolomiti, la pista ciclabile della Val Pusteria è lunga 105 chilometri e va da Rio di Pusteria fino a Lienz nel Tirolo Orientale. Il dislivello è di appena 500 metri, quindi è adatta a famiglie e a chi non vuole faticare troppo. L’accesso alla pista si effettua dalle località di Rio di Pusteria, Brunico, San Candido e Lienz. Il treno della Pusteria offre il servizio di trasporto biciclette.

Meravigliosa la pista ciclabile sulle rive del lago di Garda, con un primo tratto inaugurato nel 2018 e lavori in corso fino al 2026, quando raggiungerà i 140 km di lunghezza percorribile. Il tratto aperto oggi permette di andare da Capo Reamol a Limone sul Garda sulla sponda ovest. Sono 2 km in tutto, con alcuni punti sull’acqua davvero spettacolari. La pista ciclabile sull’ex ferrovia della Riviera Ligure è ricavata da vecchi binari che ospitavano il treno da Sanremo a San Lorenzo. È lunga 25 km e offre panorami mozzafiato sul mare visto che si snoda interamente sulla costa. La pista ciclabile è completamente asfaltata e a due corsie, lontana dalla Via Aurelia e adatta a tutti i livelli.

Al sud è imperdibile il Periplo della Sicilia, un percorso articolato ideato dal presidente dell’Associazione Ciclabili Siciliane che tocca la Via dei Tramonti, la Via del Nord e la Via della Liberazione. Si tratta di 1200 km in 21 tappe che toccano le saline di Trapani, le tonnare, Selinunte, la Scala dei Turchi tra Palermo, Agrigento, Catania e Messina. In Puglia, la ciclovia dei Borboni collega Bari a Napoli, in un percorso che attraversa Puglia, Basilicata e Campania. Si tratta di 334 chilometri che spesso condividono con le auto dei tratti, ma alcuni segmenti sono di una bellezza incredibile: nel percorso da Bari a Castel del Monte, la pista ciclabile dei Borboni attraversa il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che offre un bellissimo panorama di verde e rocce.

Anche le Marche e la Toscana sono attraversate da una pista ciclabile che le unisce, da Recanati ai vigneti del Sagrantino. Tocca luoghi magici come Assisi e Todi, le terre etrusche, la Maremma, le terme di Saturnia. Il percorso è pieno di servizi a prova di bici e luoghi per accamparsi, e si tratta di uno dei percorsi più suggestivi per vedere questi luoghi. Un altro modo per godersi l’Italia fuori dalle solite rotte.