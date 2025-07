Il richiamo della Charas: vita da nomadi in un’India che non c’è più

Continuando a raccontare alcune delle esperienze vissute durante i miei viaggi e le spedizioni alla ricerca di semi in giro per il mondo, ho pensato di condividere con voi una parte delle mie avventure in India, risalenti agli anni ’80 e ’90.

Dopo il mio primo viaggio tra il 1983 e il 1984 in India, Sri Lanka e Nepal, sviluppai una vera e propria dipendenza per il Sud-est asiatico. All’epoca non comprendevo ancora appieno il ricco intreccio di religioni — induismo, buddismo, giainismo, sikhismo, islam — ma ben presto iniziai ad apprezzare l’immensa diversità culturale e linguistica che cambia da uno stato indiano all’altro. Ogni regione ha la propria lingua, e spesso l’inglese rappresentava l’unico filo conduttore tra il nord e il sud del paese. Ricordo ancora quanto fosse gradevole ascoltare l’inglese parlato dagli indiani: incredibilmente educato, preciso, con una formalità elegante e ben lontana dal mio australiano!

DALLA CAOTICA CALCUTTA ALLA ROYAL ENFIELD

Quando atterrammo in India, i nomi delle città erano ancora quelli “vecchi”. Arrivammo a Calcutta da Bangkok in una giornata di caldo estremo, e ci ritrovammo sudati fradici davanti a un ventilatore ad acqua in una guesthouse, intenti a pianificare il nostro itinerario. Viaggiavo con Darryl, un amico australiano e meccanico fenomenale. Dopo qualche corsa infernale sugli autobus locali — guidati da autisti dallo sguardo vitreo e lo stile di guida da piloti di Formula 1 frustrati — capimmo che era meglio avere un mezzo nostro.

Il problema? Non avevamo abbastanza soldi per comprare un’auto. Così, una volta arrivati a Madras (oggi Chennai), esplorammo la zona dei rivenditori di moto, alla ricerca di qualcosa che potesse trasportare due uomini e i loro bagagli, garantendoci un minimo di autonomia. Alla fine trovammo una Royal Enfield Bullet 350 cc del 1964, per 250 dollari. Aveva un adesivo con il numero “786”, forse appartenuta a un proprietario musulmano. Necessitava ovviamente di qualche sistemazione, ma grazie all’ingegno di Darryl, all’aiuto di meccanici locali e a circa 50 dollari di pezzi di ricambio, riuscimmo a metterla in strada e a immatricolarla.

MAHABALIPURAM, CHILUM E AVVENTURE

Per testarla, decidemmo di fare una gita a Mahabalipuram, un villaggio costiero a sud di Madras, noto per i suoi artigiani che realizzano chilum in pietra. Poco distante c’era anche Pondicherry, famosa per quelli in ceramica. Così affrontammo i 60 km a bordo della nostra rinnovata Bullet, imparando a gestire quella pesante cruiser dallo stile inglese. Il traffico indiano era da infarto, ma ce la facemmo. Trovammo un alloggio, parcheggiammo e tirammo un sospiro di sollievo.

Incontrammo un tipo che ci vendette un pacchetto di cime di cannabis avvolte in carta di giornale, dalla forma simile a proiettili. Potentissime. Ci sballammo per bene e ci godemmo una birra in spiaggia. La prima giornata stressante alla guida si concluse alla grande: eravamo vivi, in un posto fantastico, e l’avventura era appena cominciata. Alcuni viaggiatori si unirono a noi, e uno ci chiese se fossimo mai stati in Nepal.

NEPAL, TERME, HASHISH E LEZIONI DI VITA

Alcuni anni prima avevo fatto il trekking a Jomsom, nei pressi del lago Pokhara. Mi chiesero se fosse vero che i villaggi lungo il sentiero offrivano palline di hashish nepalese. Risi, riempii il bicchiere e confermai la voce, raccontando un breve aneddoto di quel viaggio.

Viaggiavo con Greg, un ginnasta australiano di livello olimpico, nel nostro primo viaggio in Sud-est asiatico. Volammo a Kathmandu da Patna, in India, poi raggiungemmo Pokhara in autobus. Dopo aver fatto provviste, iniziammo il trekking. Dopo tre giorni di cammino tra le montagne, arrivammo a Tatapani, famosa per le sue sorgenti termali lungo il fiume Kali Gandaki.

Dopo giorni senz’acqua calda, fu un lusso. Una volta trovato un posto dove dormire, andammo a fare due passi. Ci imbattemmo in alcuni bambini che giocavano vicino a una scuola, e uno di loro ci offrì una pallina di 10–20 grammi di hashish nero nepalese. Accettammo subito. Probabilmente era della stagione precedente, visto che era solo aprile e non ancora tempo di raccolto.

Tornati in guesthouse, rollammo una canna. Il fumo, denso e blu metallico, si alzava lento. Una calda euforia si diffuse nel corpo, la mente vagava libera: pura beatitudine. Quella sera divorammo il doppio del solito, grazie alla fame chimica.

Il giorno dopo, ancora sulle nuvole, decidemmo di passare la giornata alle terme. Dopo chai e pancake al miele, rollai un joint mattutino e via. Più tardi, tornati alla guesthouse, chiesi alla cuoca un pancake all’hashish. Fu un errore: invece di dosarne un po’, ci restituì il pancake con tutta la pallina fusa sopra, sembrava ricoperto di cioccolato.

Sapevamo che era troppo, ma lo mangiammo comunque. Persa completamente la memoria del resto della giornata e della notte. Le uniche prove erano due foto di noi seduti su una roccia in mezzo al fiume, asciutti. Il mattino dopo, la padrona ci presentò un conto enorme per cibo e bevande, pari al nostro budget mensile. Non potemmo protestare: non ricordavamo nulla, ma avevamo lo stomaco pieno.

Quell’episodio mi vaccinò contro i cibi alla cannabis. Non per scoraggiare gli altri, ma non fate come noi. Attenzione al dosaggio con gli edibili: anche i più esperti possono esagerare. Con i cibi a base di cannabis, il troppo… è davvero troppo!

VISITA ALL’ASHRAM E TEMPO DI CHARAS

Dopo qualche giorno di pratica, ci sentivamo a nostro agio con l’Enfield e decidemmo di scendere a Pondicherry, per visitare l’Ashram della Madre, anche noto come Sri Aurobindo Ashram. All’epoca stavano costruendo un enorme tempio sferico e cercavano volontari. Diedi una mano e conobbi viaggiatori incredibili, gente esperta del Sud-est asiatico.

Alla fine delle giornate di lavoro ci si ritrovava a fumare un chilum di Charas, il nero hashish indiano ottenuto sfregando a mano le piante vive. Durante quelle fumate condividevamo racconti su villaggi nascosti e destinazioni leggendarie. Fu così che qualcuno mi parlò del viaggio in barca tra Kollam e Alleppey, in Kerala. L’idea mi rimase impressa.

Facemmo quel viaggio: sei ore sul tetto della barca a fumare canne di cannabis coltivata nel rigoglioso clima del Kerala. Luce e meteo perfetti per le coltivazioni outdoor. Una delle varietà di quella zona contribuì alla nascita della famiglia genetica “Widow”!

A fine agosto decidemmo di risalire verso nord, per partecipare alla stagione della Charas in Himachal Pradesh, tra settembre e ottobre. Viaggiare in Enfield dalsud al nord fu un’impresa vera: sette stati attraversati e oltre 3mila km per raggiungere Shimla, poi Manali, fino a stabilirci a Dhungri.

Lì lavorammo con una coppia italo-tedesca che tornava ogni anno. Il mio amico aveva affittato un terreno e piantato una varietà locale tramandata da cinque generazioni. I semi provenivano dalla famiglia affittuaria, e il campo era ben organizzato.

Tra le 11 e le 16, nel pieno del caldo, strofinavamo a mano le piante vive per raccogliere la resina sulle palme, poi arrotolavamo piccole palline nere. Questa è la Charas, diversa dall’hashish marocchino o afghano, che si ottiene da piante essiccate. L’altitudine dell’Himachal favorisce teste resinose più grandi e compatte, forse un adattamento contro i raggi UV. Il processo è lento, ma il risultato è sublime. Io lo chiamavo lo “Champagne dell’h

ashish”: frizzante, cerebrale, lucido. Diverso dagli hash più narcotici e fisici del Marocco, Libano o Nepal.

Lavorammo 8–10 ore al giorno per sei settimane e producemmo qualche chilo di charas squisito. La bellezza dell’hashish sfregato a mano è che riflette il terroir: terra, sole, clima. Prodotto in piccole quantità, è tra i più costosi al mondo. La stagione è breve, implacabile, e quando arrivano le piogge, tutto finisce.

Viaggiare è un’educazione attiva, se si è attenti e disposti ad imparare dalle persone che si incontrano. Acquisire competenze che nel tuo paese non troveresti è un dono raro. Si è giovani una volta sola, e vivere altrove è un’occasione per capire culture e mentalità diverse. Ti rende un cittadino del mondo, capace di comprendere ogni realtà.

Queste esperienze, unite alla curiosità giovanile, rendono la vita ricca e creativa. Ho acquisito competenze che mi hanno accompagnato ovunque e hanno contribuito a formare la persona che sono. In fondo, tutto nella vita è una scelta. Sfidarsi a fare qualcosa fuori dalla propria routine arricchisce l’anima. Più esperienze vivi, più diventano parte di te.