Ecco i tortelloni alla canapa

Dopo tanti anni con le mani nella canapa, lavorandola nelle sue diverse forme e prodotti, Alessio Manfredini insieme alla compagna Claudia ha dato vita a Villa Canapa, un b&b con menù a base di canapa che in realtà è molto di più e propone consulenze, laboratori e diverse esperienze. Intanto, in vista dell’autunno, ecco la ricetta per degli ottimi tortelloni alla canapa, semplici da preparare quanto gustosi e nutrienti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE



Per la pasta:

– 200 gr. farina 00

– 20 gr. farina di canapa

– 2 uova

– 100 gr. di spinaci (cucinati in padella con la cipolla rossa e successivamente strizzati dall’acqua in eccesso)

– Sale

Per il ripieno:

– 300 gr. di ricotta di canapa (ricavata dai semi decorticati frullati con acqua e scaldati)

– 150 gr, di spinaci (cucinati in padella con la cipolla rossa, strizzati dall’acqua in eccesso)

– 100 gr. di parmigiano reggiano

– Spezie a piacere (es. noce moscata)

– Sale e pepe

PREPARAZIONE

Amalgamare le uova con le farine e il resto degli ingredienti per la sfoglia fino a creare un impasto liscio e omogeneo. Lasciare riposare l’impasto per 30 minuti in un sacchetto per alimenti. Nel frattempo preparare il ripieno amalgamando tutti gli ingredienti e mettendoli in una sac a poche.

Tirare la sfoglia con il mattarello raggiungendo l’altezza desiderata e tagliarla a quadrati di circa 4 cm, riempire al centro con un po’ di ripieno e chiudere la pasta a tortellone.

COTTURA

Far bollire l’acqua per la cottura dei tortelloni aggiungere il sale e un cucchiaino di olio di semi per non farli attaccare, buttare i tortelli e aspettare il tempo di cottura, scolarli e condirli con burro, salvia e parmigiano reggiano.

A cura di Alessio Manfredini per Villa Canapa