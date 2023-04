L’erbazzone alla canapa!

Per questa ricetta le mani sapienti di Alessio e Claudia di Villa Canapa si sono dedicate a una torta salata. In particolare la proposta è una variante con canapa di una ricetta tipica del territorio reggiano, che per la sua bontà ha travalicato i confini. Ecco gli ingredienti con le varianti per chi non ama gli ingredienti animali e i consigli per la preparazione.

Ingredienti

Per il ripieno

– 500 gr di semi decorticati di canapa;

– Parmigiano reggiano (o equivalente vegano);

– cipolla;

– olio d’oliva;

– ½ kg di spinaci;

– sale;

– pepe;

– noce moscata.

Per la pasta esterna:

– 200 ml d’acqua;

– 50 gr di strutto (si può sostituire con 50 gr di olio di semi o con 20 gr di olio d’oliva);

– 10 gr di sale;

– 425 gr di farina 0;

– 25 gr di farina di canapa;

– ½ bicchiere di vino bianco;

– olio di semi di canapa.

Preparazione dell’impasto

Mettere nella planetaria lo strutto sciolto a bagnomaria, (per la versione veg si mette direttamente l’olio) il sale, le farine (sia tipo 0 che di canapa), il vino, l’acqua e impasti.

Quando l’impasto avrà una consistenza compatta va lasciato riposare per circa venti minuti coperto con uno strofinaccio, non deve lievitare deve solo riposare.

Preparazione del ripieno

Affettare la cipolla, metterla in padella con l’olio per soffriggerla, aggiungere gli spinaci con un po’ di acqua fino a completamento della cottura, aggiungere sale q.b. Per la ricotta di canapa frullare i semi decorticati con poca acqua, (passare in un colino se il composto fosse troppo liquido) scaldare fino a quando si compatta. Condire con sale, pepe, noce moscata.

Strizzare gli spinaci prima di mescolarli con la ricotta di canapa, aggiungere il parmigiano reggiano (o equivalente vegano). Assaggiare che tutti i sapori siano equilibrati.

Procedimento

L’impasto che abbiamo lasciato riposare lo dividiamo in due parti (una parte andrà sotto e l’altra sopra) e lo tiriamo con il mattarello fino all’altezza di circa mezzo centimetro, dando una forma rettangolare. Bucherellare la pasta, stendere sopra il ripieno e ricoprire con l’altro strato di pasta. Bucherellare la pasta anche sopra e chiudere a mano la pasta lungo il perimetro. Infine spennellare con un filo di olio di semi di canapa e aggiungere un po’ di sale fino sopra. Mettere in forno a 175° per 30 minuti circa (dipende dai forni).

A cura di Alessio e Claudia di Villa Canapa