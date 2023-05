I tortelloni mediterranei

La nuova ricetta nata dall’esperienza di Claudia e Alessio di Villa Canapa è stata pensata per aiutarci a ricordare il mare, le vacanze e il sole. O forse, come ci ha scritto Claudia inviandocela, è solo che tutti avremmo bisogno di una bella vacanza rigenerante. Intanto, per iniziare a stare meglio da subito, ecco qui sotto una ricetta nutriente e gustosa, creata a partire da prodotti tipici della cucina mediterranea.

Ingredienti

Per la pasta:

– 200 gr. di farina 00;

– 20 gr. di farina di canapa;

– 2 uova.

Per il ripieno:

– 150 gr. di ricotta di canapa (ricavata frullando i semi di canapa decorticati con acqua passando il tutto in un colino e scaldando il composto);

– 50 gr. di robiola;

– 100 gr. di mozzarella di bufala;

– 50 gr. di scamorza (non affumicata);

– 5 pomodorini secchi sott’olio;

– 50 gr. di olive nere denocciolate;

– 70 gr. di Parmigiano Reggiano;

– origano;

– erba cipollina;

– erbe di Provenza;

– un cucchiaio di capperi;

– sale e pepe.

Preparazione della sfoglia

Amalgamare le uova con le farine fino a creare un impasto liscio e omogeneo. Lasciar riposare l’impasto per 30 minuti in un sacchetto per alimenti. Nel frattempo potrete preparare il ripieno. Tirare la sfoglia con il mattarello raggiungendo l’altezza desiderata e tagliarla a quadrati di circa 4 cm.

Preparazione del ripieno

Tritare i pomodorini secchi nel mixer insieme ai capperi, le olive denocciolate e la mozzarella strizzata. In una terrina grattugiare il parmigiano e la scamorza, aggiungere il composto tritato nel mixer, la ricotta di canapa, la robiola e le spezie. Mettere il composto in una sac à poche che agevola il riempimento dei triangoli.

Procedimento

Prendere i quadrati di pasta, mettere al centro un po’ di ripieno con l’aiuto della sac à poche e chiudere i quadrati a triangolo avendo l’accortezza di sigillare bene i bordi, così non si apriranno durante la cottura. Metterli in acqua salata con un pochino di olio di semi così non si attaccheranno durante la cottura, scolarli e condirli a piacere.

Noi li condiamo con burro, salvia e Parmigiano Reggiano.