La ricetta anti-crisi della decrescita felice

Da quando Maurizio Pallante ha fondato il movimento per la decrescita felice nel 2005 a oggi, molte cose sono cambiate. Come scrive sulla sua pagina FB, «allora il confronto era tra crescita e decrescita, ora il confronto è tra recessione e decrescita». Non dovremmo più avere dubbi su quale strada prendere eppure il rifiuto di accettare la legittimità stessa del concetto di decrescita non sono diminuite. «Tuttavia nessuno di coloro che lo rifiutano ha formulato delle critiche argomentate. Lo rifiutano per principio, senza aver nemmeno approfondito il suo significato», ci dice tutt’altro che arreso quando lo contattiamo per fare il punto su 25 anni di decrescita felice.

Ma i dati sono chiari e non lasciano spazio a interpretazioni:

le emissioni di anidride carbonica hanno superato la capacità della fotosintesi clorofilliana di assorbirle e il consumo delle risorse la sua capacità di rigenerarle;

la concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha comportato un incremento della temperatura terrestre di 1,2 °C rispetto ai valori dell’epoca pre-industriale, e +1,5 °C è il valore oltre in quale molti fattori della crisi ecologica raggiungeranno il punto di non ritorno;

raggiungeranno il punto di non ritorno; l’ overshoot day

«Anche per questo – riprende con forza Pallante – il numero di coloro che cominciano a valutare positivamente una decrescita selettiva e governata della produzione di merci sta aumentando. Speriamo solo che questa resipiscenza non sia maturata troppo tardi per invertire la tendenza autodistruttiva in corso».

In 25 anni quali sono i successi, anche piccoli, ma significativi, che il movimento si riconosce?

Il successo maggiore è il contributo che abbiamo dato a un cambiamento degli stili di vita irresponsabili e dissipativi su cui si fonda la possibilità di vendere le quantità crescenti di merci prodotte. Ma non si può ignorare l’incentivo offerto dalla nostra proposta allo sviluppo di innovazioni tecnologiche che riducono gli sprechi e le inefficienze nell’uso delle risorse, riuscendo a ridurre l’impatto ambientale senza richiedere rinunce troppo forti, che non sarebbero ancora accettate socialmente.

Oggi esistono sprazzi di decrescita felice? Se sì, dove? Quali realtà sono in grado di rappresentare alternative concrete ed efficaci basate su nuovi paradigmi?

La decrescita si sta realizzando in due diverse modalità. Da una parte si stanno formando nicchie di modelli di vita alternativi, in cui si riuniscono gruppi di persone che lasciano le città, ridanno vita a villaggi abbandonati, riscoprono l’autoproduzione limitando il loro bisogno di comprare tutto ciò di cui hanno bisogno, valorizzano forme di collaborazione e solidarietà al posto della competizione esasperata. Dall’altra c’è chi, invece di ricercare una salvezza individuale, s’impegna a rendere più vivibile la vita di chi non può, o non si sente pronto a mutare radicalmente il proprio stile di vita. Sono i gruppi d’acquisto solidale, non solo di cibo, ma anche di tecnologie ambientali condivise, prevalentemente energetiche, le esperienze di cohousing, i comuni virtuosi.

Ha detto: «La decrescita non è la diminuzione del PIL ma è la diminuzione selettiva del PIL. È ridurre la produzione e il consumo di cose che sono obiettivamente inutili e dannose». Quali?

Una precisazione iniziale. Il concetto di inutile non è sinonimo del concetto di superfluo. Il superfluo non è uguale per tutti, ma risponde a criteri di valutazione individuali. Per la maggior parte delle persone i libri non sono necessari, mentre è necessaria la televisione. Per alcune persone, poche, tra cui mi colloco, sono necessari i libri e la televisione è superflua. Sul superfluo la decrescita non si intromette. L’inutile è ciò che non risponde ad alcun bisogno, se si eccettuano i profitti di chi lo vende: l’energia che si spreca negli edifici non coibentati (fino al 70%), il cibo che si butta (più della metà di quello che si produce), l’acqua potabile che si disperde nelle condutture colabrodo (fino al 60%), i materiali riutilizzabili contenuti negli oggetti dismessi che vengono portati negli inceneritori e nelle discariche. Più si riducono gli sprechi, più si riducono sia gli impatti ambientali sia i costi. L’operazione è tanto valida ecologicamente quanto vantaggiosa economicamente.

Nel 1985 ha partecipato alla costituzione dei Verdi. Perché non hanno mai avuto un ruolo politico tangibile? E perché non esistono neanche oggi con una crisi ormai sotto gli occhi di tutti?

I Verdi non hanno avuto successo in Italia perché sono sempre stati una componente della sinistra, che culturalmente è sviluppista e industrialista. L’obiettivo da perseguire non è attenuare le conseguenze negative sugli ambienti di un sistema economico e produttivo che non può non generarne in continuazione. È costruire un sistema diverso che eviti di produrre conseguenze negative sull’ecosistema terrestre.

D’altronde è convinto della necessità di superare le logiche e i modelli sia di destra sia di sinistra. Perché non fa distinzioni?

Non ho mai sostenuto che non esistano distinzioni tra destra e sinistra, ma ho detto che sono due modi parzialmente diversi di gestire lo stesso sistema economico e produttivo. La destra lascia al mercato il compito di suddividere tra le classi sociali i profitti economici di un sistema che finalizza l’economia alla crescita. La sinistra sostiene che in questo modo i più forti accaparrano le quote maggiori della ricchezza e che il compito dello Stato è intervenire per realizzare forme di redistribuzione più eque. Ma condivide con la destra l’idea che il fine dell’economia sia la crescita della produzione di merci. La storia ha dimostrato che la destra fa crescere l’economia più della sinistra. Ma questa vittoria di una parte si identifica con la sconfitta dell’umanità. I Verdi avrebbero dovuto elaborare i fondamentali di un sistema economico diverso.

Leggo sul suo sito che nel 2018 credeva nella possibilità di costituire un soggetto politico, poi come è finita?

Veramente è appena cominciata. Ho contribuito a costituire un’associazione politica e culturale che abbiamo chiamato Sostenibilità Equità Solidarietà. Il nostro obbiettivo è contribuire a creare i fondamentali che non hanno creato i Verdi. Ci proponiamo di tradurre in proposte di politica economica, industriale, scolastica, urbanistica, ecc. i principi della decrescita felice. Sappiamo che da soli non ci riusciremo, per cui il nostro obbiettivo è agire come un lievito nei confronti dei soggetti politici che sentiamo più affini. Può darsi che la nostra sia un’illusione, ma non vediamo, almeno per ora, altre strade.