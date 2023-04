La Repubblica Ceca ha recentemente annunciato di voler introdurre un nuovo mercato regolamentato della cannabis, che ne legalizzi la coltivazione e la distribuzione per gli adulti fino a 5 grammi al giorno per scopi ricreativi.

Come dichiarato dal coordinatore nazionale antidroga Jindřich Vobořil al quotidiano Seznam Zprávy, la proposta di regolamentazione, che se approvata questo mese dal Parlamento ceco entrerà in vigore già dal prossimo anno, vuole garantire maggiore protezione ai consumatori costretti ad acquistare dal traffico illegale, e, al contempo, rimpinguare le casse dello Stato.

REPUBBLICA CECA: UN MERCATO DA MILIARDI DI CORONE L’ANNO

Secondo le stime, il gettito fiscale netto derivante dal nuovo mercato della cannabis, che includerà una tassa sulle licenze e un’accisa simili a quella applicata sulle sigarette, potrebbe raggiungere i 2 miliardi di corone ceche (85 milioni di euro) l’anno.

Ricavi destinati a lievitare ulteriormente vista l’intenzione del governo di esportare la cannabis ceca verso altri Paesi dell’UE, come la Germania che da poco ha svelato un nuovo piano di regolamentazione o la Svizzera che, in vista di una futura legalizzazione, ha dato il via ad una sperimentazione pilota.

Vobořil ha affermato che: “Le licenze per la vendita e la coltivazione verranno rilasciate in base alla domanda e l’imposta annuale da versare oscillerà dalle 50mila corone ceche (circa 2mila euro) per le piccole attività fino a centinaia di migliaia di corone l’anno per gli appezzamenti di terreno più grandi, così da raccogliere fino a mezzo miliardo di corone all’anno”. Tasse da cui le farmacie saranno esenti.

REGOLAMENTARE LA CANNABIS PER LIMITARE IL TRAFFICO ILLEGALE

Vobořil è convinto che la legalizzazione sia nettamente più efficace della proibizione, sottolineando che: “Il mercato nero nella Repubblica Ceca ha raggiunto il suo picco massimo e non vedo altre opzioni per impedirne il funzionamento se non affidarlo a dei venditori legali. In Canada – continua il coordinatore nazionale antidroga ceco – il settanta per cento del mercato nero è stato assorbito dal mercato legale negli ultimi cinque anni”.

Il disegno di legge, arrivato con un mese di ritardo rispetto ai tempi preannunciati dal Paese, oltre le aziende, va anche a disciplinare i consumatori e le condizioni secondo le quali potranno acquistare la cannabis legalmente.

Con la normativa verrà infatti introdotto anche un apposito registro presso cui ogni consumatore della Repubblica Ceca dovrà iscriversi, così da poter monitorare la quantità di infiorescenze acquistate mensilmente. “I venditori avrebbero accesso al registro tramite un codice specifico e potrebbero controllare la quantità già acquistata”, ha spiegato il coordinatore antidroga.

Una manovra necessaria secondo Vobořil per evitare che le persone superino il limite d’acquisto massimo consentito, previsto per 100-150 grammi al mese cadauno e, o abusino della sostanza o inizino a commerciala autonomamente.

Josef Radimecký, ricercatore del Centro di Medicina delle Dipendenze, ha dichiarato che: “La quantità ottimale di consumo sarà individuale. Dipenderà dalle condizioni della persona e dalla gravità della sua malattia”, ma che 150 grammi di cannabis al mese dovrebbe essere sufficienti.

Infine Vobořil sostiene che la bozza di regolamentazione, che potrebbe essere discussa dalla coalizione a cinque entro fine aprile, darebbe il via ad un mercato decisamente più ampio delle 30 tonnellate stimate dallo studio commissionato dal Partito Pirata, ma che addirittura toccherebbe le “oltre 100 tonnellate di cannabis l’anno”.