La Repubblica Ceca ha un piano per legalizzare la cannabis

Il coordinatore nazionale antidroga della Repubblica Ceca, Jindřich Vobořil, lo scorso lunedì 17, ha presentato al consiglio dei Ministri il piano per la legalizzazione e la regolamentazione del mercato della cannabis.

In precedenza Vobořil aveva dichiarato all’agenzia di stampa ceca ČTK che mirava a preparare un disegno di legge che consentisse l’acquisto legale di cannabis nella Repubblica Ceca a condizioni rigorose, poiché, come aveva dichiarato lui stesso, il mercato controllato della cannabis potrebbe portare miliardi di corone in tasse al bilancio statale.

Il piano per la regolamentazione fa parte di una strategia per affrontare le dipendenze da sostanze nel paese entro il 2027. Era stato presentato dall’allora primo ministro Andrej Babiš ma il suo coordinatore antidroga non aveva emesso un piano per andare avanti. Vobořil è tornato alla carica dopo aver già ricoperto questo ruolo in precedenza con un programma antidroga nell’ottobre 2021, dopo l’elezione del Primo Ministro Petr Fiala.

LE 5 PRIORITÀ DEL PIANO PER LA REGOLAMENTAZIONE IN REPUBBLICA CECA

La tassazione delle sostanze che creano dipendenza a seconda della loro dannosità, il lancio di un mercato regolamentato della cannabis, l’aumento della spesa per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze sono tra i primi passi delineati nella bozza del piano per la regolamentazione del governo ceco per affrontare la dipendenza nei prossimi tre anni.

Come dichiarato da Vobořil a ČTK: “Il piano d’azione avrà cinque chiare priorità: Il mercato controllato, le tasse, ovvero la loro migliore riscossione e una definizione della politica fiscale. Questa è una novità nei nostri piani d’azione”. Le restanti tre priorità sono la prevenzione e il trattamento, la promozione delle misure pertinenti all’UE e la preparazione per i possibili impatti dell’ondata di profughi”.

Nella sua dichiarazione politica, il premier Fiala ha scritto che mira ad affrontare la dipendenza sulla base di dati scientifici e ha promesso di garantire denaro sufficiente per la prevenzione e i servizi in questo settore.

NUOVE TASSE ANCHE SU TABACCO, ALCOL E GIOCO D’AZZARDO

Inoltre ha indicato che la regolamentazione delle sostanze che creano dipendenza dovrebbe corrispondere all’entità della loro nocività, il che si rifletterebbe anche nelle accise imposte sulle sostanze.

Il rapporto afferma anche che verranno definite nuove tasse su tabacco e alcol e che la nazione l’anno scorso ha già raccolto circa 60 miliardi di corone ceche (CZK) in accise sui prodotti legati al tabacco e 13 miliardi di CZK in accise sull’alcol; il nuovo piano per la regolamentazione prende in esame anche le tasse sul gioco d’azzardo, che attualmente portano 5,1 miliardi di CZK al bilancio nazionale e 4,9 miliardi di CZK all’anno nei bilanci cittadini.

Leggi anche: Il gruppo per la legalizzazione in Europa.