Repubblica Ceca: cannabis depenalizzata e psichedelici ad uso medico

Dopo il voto favorevole alla Camera, anche il Senato della Repubblica Ceca ha approvato la legge che depenalizza il consumo di cannabis, rende legale l’autoproduzione e autorizza l’uso della psilocibina per il trattamento di diverse patologie mentali. Ora manca solo la firma del presidente Petr Pavel per la promulgazione della legge.

REPUBBLICA CECA: COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE SULLA DEPENALIZZAZIONE

Le persone di età superiore ai 21 anni potranno coltivare fino a 3 piante di cannabis.

di cannabis. Il possesso di un massimo di 100 grammi di fiori secchi in casa e di 25 grammi in pubblico sarà legale.

sarà legale. Il possesso di un massimo di 200 grammi di cannabis sarà considerato un reato minore, mentre il possesso di quantità superiori a 200 grammi sarà considerato un reato penale. Le sanzioni dipenderanno dalla quantità di cannabis detenuta, a partire dalla sospensione condizionale della pena.

La Repubblica Ceca aveva già depenalizzato il possesso e la coltivazione di piccole quantità di cannabis nel 2010. Tale provvedimento si basava su un regolamento governativo che consentiva ai privati ​​di possedere fino a 15 grammi di cannabis. Tuttavia, nel 2013, la Corte Costituzionale ceca ha annullato la direttiva governativa del 2010, stabilendo linee guida più severe e riducendo il possesso a 10 grammi.

LO STALLO DELLA LEGGE SULLA LEGALIZZAZIONE

Il governo della repubblica Ceca ha più volte annunciato, negli ultimi anni, di voler portare a termine il processo della legalizzazione della cannabis, con un mercato regolamentato, produttori autorizzati e dispensari sul territorio nazionale. Il processo legislativo è stato però stoppato più volte. L’ultimo intervento risale all’inizio del 2025, quando venne presentato un emendamento per forzare la legalizzazione.

PSILOCIBINA PER LA SALUTE MENTALE

Non solo cannabis, perché la legge rende legale, a livello medico, l’utilizzo della psilocibina per il trattamento di diverse patologie mentali come depressione, disturbo da stress post traumatico e abuso di sostanze.

“Si tratta di uno sviluppo storico e di enorme importanza. Potrebbe dare speranza ad alcune delle 700mila persone nella Repubblica Ceca che convivono con depressione e ansia, in particolare a coloro per i quali altri trattamenti non hanno funzionato”, ha dichiarato Tadeusz Hawrot, fondatore e direttore di PAREA, un’associazione che si batte da anni per “un’integrazione sicura, moderna ed eticamente responsabile delle terapie psichedeliche nei principali servizi sanitari europei, dove questi nuovi trattamenti rappresentano un’ulteriore opzione terapeutica, accessibile e sostenibile per tutti, come trattamenti medici registrati e rimborsati”.

PSICHEDELICI: UNA LEGGE EUROPEA

Non dimentichiamo che in Europa è in corso una riaccolta firme, alla quale è possibile aderire anche in Italia, per chiedere una regolamentazione degli psichedelici. Si tratta di una ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei), che ha tre obiettivi:

Sostenere la creazione di un consenso di esperti sugli standard di cure psichedeliche che consentano l’introduzione graduale dell’uso terapeutico degli psichedelici nell’Ue;

di esperti sugli standard di cure psichedeliche che consentano l’introduzione graduale dell’uso terapeutico degli psichedelici nell’Ue; Promuovere e finanziare la ricerca sulle applicazioni terapeutiche dei composti psichedelici per produrre ulteriori evidenze scientifiche e cliniche sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi trattamenti psichedelici;

sulle applicazioni terapeutiche dei composti psichedelici per produrre ulteriori evidenze scientifiche e cliniche sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi trattamenti psichedelici; Coordinare le azioni degli Stati membri che saranno disposti a formulare raccomandazioni appropriate circa l’applicazione o revisione della Convenzione dell’Onu del 1971 sulle sostanze psicotrope basate sui benefici per la salute pubblica derivanti dalla riclassificazione di tali composti.

Il fatto che possa diventare una legge oppure no, dipende da ognuno di noi: è infatti possibile firmare online per raggiungere la massa critica necessaria. Questo non significa che diventerà automaticamente una legge dell’Unione europea ma che, se raggiunto il numero necessario di firme, la Commissione sarà obbligata a discuterla e avrà 6 mesi di tempo per proporre una nuova legge basata sull’iniziativa oppure non procedere, spiegando però le motivazioni.