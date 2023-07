Relazione sulle tossicodipendenze: “Il proibizionismo ha fallito”

Nei giorni scorsi il Dipartimento delle politiche antidroga ha trasmesso al Parlamento la relazione sulle tossicodipendenze relativa ai dati del 2022, che è il documento principale per analizzare il fenomeno degli stupefacenti nel nostro Paese.

Nonostante la sua importanza, di solito il documento viene inviato al Parlamento e lì rimane, senza che i dati vegano poi discussi e analizzati nel merito.

Quest’anno però l’associazione Meglio Legale ha messo il dito nella piaga e durante un webinar di discussione online con Antonella Soldo che è la portavoce dell’associazione, Matteo Mainardi dell’associazione Luca Coscioni, Leonardo Fiorentini di Forum Droghe e l’avvocato Letizia Valentina Lo Giudice, hanno analizzato i dati e lanciato un appello al sottosegretario Alfredo Mantovano chiedendo che la relazione non sia solo trasmessa ma commentata.

I NUMERI DELLA RELAZIONE SULLE TOSSICODIPENDENZE CHE RACCONTANO IL FALLIMENTO DEL PROIBIZIONISMO

“Siamo ancora con i cani nelle scuole quando tutti possono comprare tutto sul dark web. È cambiato tutto nel mercato delle sostanze, ma lo si approccia ancora con leggi vecchie di 30 anni”, ha commentato Antonella Soldo. “La relazione al parlamento delle politiche antidroga è un documento capitale per decidere se le politiche sulle sostanze funzionano oppure no. Viene trasmesso come ogni anno al Parlamento e lì resta, senza alcun commento: una lettera morta. Quello che si può supporre e che i parlamentari non siano scesi nel dettaglio dei numeri, così come i membri del Governo, altrimenti si renderebbero conto del fallimento delle attuali politiche sulle sostanze. La guerra alla droga, stando a quello che c’è scritto, in questo paese non viene fatta: è una lotta ai pesci piccoli, che lascia libero il narcotraffico. È una lotta a una principale sostanza: la cannabis”

Cosa dicono infatti i numeri di questa relazione? Che il proibizionismo sulla cannabis (ma anche sulle altre sostanze) ha fallito. Aumentano infatti i consumatori, aumentano i guadagni per le mafie e aumentano anche i costi della giustizia di uno Stato che non riesce a catturare i grandi narcotrafficanti ma colpisce principalmente i semplici consumatori.

Un detenuto su tre è in carcere per la violazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti, la stragrande maggioranza di questi sono consumatori o piccoli spacciatori.

Continua Soldo: “Basta con le fake news. Come quella del thc al 78% raccontato dalla Premier Meloni, quando i dati della Relazione parlano di una media del 13%. O come quella che messa in giro dal senatore Gasparri che il mercato della cannabis vale l’1%. La relazione parla chiaro: la cannabis vale il 42% del narcotraffico. O ancora come quella che la cannabis legale costerebbe più di quella del mercato nero che sarebbe 3-4 euro. La relazione parla di un una media di 10-13 euro al grammo della Cannabis del mercato nero oggi”.

“Tutti i miliardi spesi non hanno fatto diminuire di un solo grammo il mercato delle sostanze. Ci appelliamo dunque al Sottosegretario Mantovano: i dati parlano chiaro, vada a riferire sulla relazione annuale sulle tossicodipendenze. Il 98 % dei minorenni segnalati alle autorità per cannabis è un dato che fa rabbrividire. Questa non è lotta alla droga, questa non è informazione” – conclude la coordinatrice di Meglio Legale.