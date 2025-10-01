Regolamentare l’uso adulto di cannabis in Europa: il progetto dell’EUDA



Negli ultimi mesi è emersa un’indicazione che potrebbe segnare una svolta storica: l’Unione Europea sta esplorando percorsi regolatori per l’uso della cannabis da parte di adulti nei vari Stati membri. Il progetto “Cannapol”, promosso da EUDA con il coinvolgimento di RAND Europe e altri esperti, vuole fornire strumenti di policy che accompagnino governi nazionali nel disegnare regolamentazioni basate su evidenza scientifica.

La EUDA – European Union Drugs Agency (ex EMCDDA) è l’agenzia europea che si occupa di monitorare, analizzare e fornire dati comparabili sulle droghe e sulle politiche antidroga nei Paesi membri. Con sede a Lisbona, la sua missione è supportare governi e istituzioni con informazioni scientificamente fondate per orientare decisioni e strategie, in un settore spesso dominato da dibattiti ideologici e polarizzati. Oggi la EUDA si trova al centro del dibattito europeo sulla cannabis, guidando lo sviluppo di strumenti concreti per aiutare gli Stati membri a regolamentare l’uso adulto della sostanza.

L’EVOLUZIONE DELLA CANNABIS IN EUROPA

Oggi la cannabis è la droga illegale più diffusa nel continente: circa l’8,4% degli adulti europei (15-64 anni) ha fatto uso nell’ultimo anno, con un mercato stimato in almeno 12,1 miliardi di euro.

Ma i modelli regolatori stanno mutando.

Malta ha già regolamentato l’uso in ambito privato e le coltivazioni personali con club non profit, nonostante diverse vicissitudini a livello regolatorio, l’esperimento procede senza intoppi; il Lussemburgo ha reso legale l’autoproduzione casalinga senza però autorizzare la coltivazione in forma associata; la riforma della Germania è quella che ha fatto più discutere perché arriva dalla principale economia europea: nel 2024 la legge ha legalizzato il consumo, l’autoproduzione domestica e quella in forma associata.

I Paesi Bassi, dopo anni di tolleranza, hanno avviato definitivamente il progetto di produzione legale e controllata per rifornire i coffeeshop, l’ultimo tassello che mancava per rendere del tutto legale il processo.

La Svizzera, che non fa parte dell’Unione europea ma che ha un posto strategico al centro del continente, ha fatto una scelta precisa. Prima di tutto ha avviato progetti di legalizzazione pilota in diverse città, che stanno portando dati, esperienze e informazioni. Nel frattempo, mentre mancano ancora più di tre anni alla fine della sperimentazione, nel Paese è stata approvata definitivamente una legge per normare l’uso adulto della cannabis. A fine agosto è iniziata la fase di consultazione pubblica prima dei successivi passaggi legislativi, mentre è stato prorogato di due anni il termine per l’esame dell’iniziativa parlamentare.

Infine c’è la Repubblica Ceca, che ha già approvato una legge, che sarà effettiva dal 2026, per rendere legale consumo, autoproduzione e coltivazione associata nei club.

QUALI STRUMENTI FORNIRÀ CANNAPOL?

L’idea del “toolkit regolatorio” — già delineata nei workshop EUDA — è quella di offrire una “cassetta degli attrezzi” politica: non un modello unico, ma moduli che ciascuno Stato può combinare in base ai propri vincoli sanitari, sociali, culturali e giuridici.

Tra gli strumenti previsti:

Database comparativi : raccolta di esperienze regolatorie, dati sanitari e risultati nelle varie nazioni.

: raccolta di esperienze regolatorie, dati sanitari e risultati nelle varie nazioni. Indicatori chiave (salute, giustizia, traffico, mercato nero) per misurare impatti e correggere le politiche in corsa.

per misurare impatti e correggere le politiche in corsa. Scenari previsionali : l’EUDA ha già elaborato tre scenari di evoluzione del fenomeno droghe fino al 2040 per aiutare alla pianificazione.

: l’EUDA ha già elaborato tre scenari di evoluzione del fenomeno droghe fino al 2040 per aiutare alla pianificazione. Formazione e capacity building per i decisori nazionali: seminari, masterclass, corsi su modelli regolatori evidenziati.

per i decisori nazionali: seminari, masterclass, corsi su modelli regolatori evidenziati. Coordinamento con reti nazionali (Reitox) per assicurare che ogni Paese invii dati aggiornati e affidabili.

Lo scopo è evitare che ogni Stato inventi da sé, con rischi di disomogeneità o conflitti: meglio un’armonizzazione europea con margini di adattamento. EUDA afferma che la sua creazione è il risultato di un “cambiamento dell’opinione pubblica” e di un’attenzione particolare a un approccio di riduzione del danno al consumo di droghe. Il progetto Cannapol è stato lanciato a giugno, durante un incontro di due giorni con esperti degli Stati membri dell’UE e i partner di progetto designati, RAND Europe e il Trimbos Instituut. Durante il primo anno del progetto triennale, questi partner intraprenderanno un’attività di raccolta dati che, secondo EUDA, “comporterà il contatto con circa 50 persone o organizzazioni, in 10-12 paesi, per comprendere gli aspetti pratici dell’attuazione delle politiche attuali o future”. I dubbi riguardano la concretezza del progetto, come evidenziato da Stephen Murphy, cofondatore di Prohibition Partners, su Business of Cannabis. “Se Cannapol vuole evitare di diventare un esercizio di spunta di caselle benintenzionato, deve garantire che il dialogo con l’industria non sia solo simbolico, ma sostanziale”, ha spiegato, sottolineando che: “Finora, il processo di coinvolgimento è stato vago. Nonostante le ripetute offerte da parte dell’industria di contribuire con approfondimenti, c’è stata poca chiarezza su chi verrà consultato o su come il feedback delle parti interessate verrà integrato nel toolkit”.