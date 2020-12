Regno Unito: con la Cannabis Card niente più arresti da parte della polizia

Prende il via nel Regno Unito il programma CANCARD, una sorta di patentino che attesta l’uso terapeutico di cannabis per migliorare la propria condizione di salute. L’iniziativa nasce da un gruppo di pazienti e di attivisti britannici stufi delle difficoltà di accesso alla cannabis tramite il servizio sanitario nazionale (NHS) e del suo esorbitante costo.

Inoltre, con questo tesserino ci si potrà tutelare di fronte alla polizia qualora si venga sorpresi a coltivare o ad acquistare la propria medicina. Infatti, la buona notizia è che la Cannabis Card ha ricevuto l’endorsement della National Police Chiefs Council (NPCCP) e della Police Federation, che si impegnano a non perseguire e a non arrestare consumatori a scopo terapeutico che vengano trovati in possesso di cannabis. Ovviamente, a patto che siano registrati come pazienti di cannabis medica. In altre parole, l’obiettivo di questa tessera è quello di consentire l’accesso alla sostanza a tutti coloro che non possono permettersi una regolare prescrizione medica.

Si stima che nel Regno Unito siano più di un milione le persone che attualmente usano cannabinoidi per trattare le proprie patologie, a fronte di circa tre milioni e mezzo di persone che sono potenzialmente idonee all’iscrizione al programma. L’unica condizione richiesta per poter ottenere la Cannabis Card è quella di soffrire di una delle patologie elencate per le quali la cannabis può essere prescritta: fibromialgia, artrite, dolore cronico, DSPT, emicrania, epilessia, cancro, ansia e morbo di Chron.