Regno Unito: vicina l’approvazione del CBD come integratore alimentare

La regolamentazione del CBD come integratore alimentare nel Regno Unito è sempre più vicina.

Lo ha comunicato la EIHA, associazione europea per la canapa industriale che guida un consorzio di aziende europee di settore, spiegando che il processo burocratico sta continuando senza intoppi.

Il gruppo di aziende coordinato dall’EIHA ha infatti ricevuto la bozza di raccomandazione sulla gestione del rischio dalla Food Standards Agency (FSA) del Regno Unito nel contesto della valutazione dell’autorizzazione per il cannabidiolo (CBD) naturale estratto dalla canapa per l’uso come ingrediente negli integratori alimentari.

L’ultimo passaggio era stata la valutazione positiva del rischio sulla sicurezza del CBD presentata lo scorso anno, “una pietra miliare fondamentale”, per la EIHA, “che conferma il profilo di sicurezza del CBD derivato dalla canapa”.

REGNO UNITO: SI AVVICINA L’APPROVAZIONE DEL CBD COME INTEGRATORE

“La FSA ha ora avviato una consultazione pubblica sulla bozza di raccomandazioni proposta”, spiegano dall’associazione evidenziando che: “Se confermato dai Ministri a seguito della consultazione, questo processo aprirebbe la strada ai primi prodotti alimentari a base di CBD regolamentati sul mercato del Regno Unito, creando un precedente globale per la chiarezza normativa nel settore”.

La domanda, avviata da EIHA projects GmbH, rappresenta una svolta normativa per il settore globale della canapa. Se approvato, il Regno Unito diventerebbe il primo paese al mondo a stabilire un percorso regolamentato per il CBD come integratore alimentare, fornendo la tanto necessaria certezza giuridica e una base per una crescita sostenibile del mercato.

La versione preliminare della FSA include una Dose Giornaliera Accettabile (DGA) per il CBD di 10

mg/kg di peso corporeo, che sarà indicata sulle etichette dei prodotti. È ora aperta una consultazione pubblica di 12 settimane, al termine della quale verrà presa la decisione ministeriale. Durante questo periodo, l’EIHA e i suoi membri contribuiranno attivamente al perfezionamento delle raccomandazioni per garantirne chiarezza, proporzionalità e fattibilità a lungo termine. L’EIHA auspica inoltre che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) – dove pende il processo di regolamentazione europea – prenda atto dell’approccio costruttivo del Regno Unito e valuti attentamente la domanda parallela in fase di esame nell’UE.

Ricordiamo che attualmente la Francia, grazie ad una legge provvisoria, ha autorizzato l’uso del CBD come integratore alimentare già dal marzo del 2023 inaugurando un mercato da 300 milioni di euro (nel 2023) in attesa delle decisioni dell’Unione europea. Secondo le linee guida temporanee stabilite in Francia per il CBD come integratore, nei singoli prodotti non può essere superiore al 20% e il dosaggio giornaliero è limitato a 50 milligrammi e, facendo riferimento al sistema francese per gli integratori alimentari, le aziende devono solo dichiarare le loro intenzioni di introdurre i prodotti sul mercato.