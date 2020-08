ReggaeEstate all’italiana: dove godersi sole, musica e relax 

Siamo in piena estate, ma molto è ancora fermo da febbraio quando siamo stati travolti dal Coronavirus. In mezzo tanti morti e tre mesi tappati in casa per frenarne la diffusione. Un incubo pazzesco, siamo vivi ma a pezzi, travolti da una cosa gigantesca che ha messo in pausa tutto: concerti, serate, viaggi, abbracci. Ora, nel periodo più caldo dell’anno, ci stiamo affacciando prudentemente all’esterno, ancora con la mascherina sulla bocca, attenti al distanziamento. Ma quando e come potremo recuperare una vita di relazioni fisiche?

La nostra medicina per rinascere insieme si chiama reggae music. Il reggae non molla mai e malgrado tanti lutti e scombussolamenti siamo chiamati a trovare una chiave per ripartire, magari meglio di prima.

L’elenco di festival, serate, reggae party e concerti annullati o posticipati è veramente lunghissimo: Overjam, Summerjam, Rototom, Sumfest, sono solo i più importanti eventi reggae che in questo 2020 non si terranno. Ma a guardare bene i primi segnali di ripartenza ci sono: in Germania il Reggae Jam ci sta provando e per settembre vuole organizzare un’edizione assolutamente speciale! A Pordenone stanno cercando di realizzare il Parco del Music in Village assolutamente “Covid free”, con il reggae protagonista!

Da parte sua Rasta Snob, la rivista che dal 1988 promuove la reggae music in Italia, ha pensato a delle one night assolutamente speciali sotto l’etichetta “Reggae d’asporto”. Il collettivo che gravita intorno alla redazione ha deciso di portare il reggae nelle spiagge, nei parchi, negli open space, per far ascoltare ottima “jamaican music” sorseggiando un cocktail, pensando all’isola di Jah e stando in assoluto relax. Per restare aggiornati su questi appuntamenti basta seguire i canali social della rivista

Infine, tanto più per questa estate, non andrebbero dimenticate le potenzialità del Salento con le sue location che ricordano un po’ la Giamaica, e che anche all’ultimo minuto potrebbero trovare il modo di farci emozionare e divertire con delle dancehall in spiaggia… Artisti disponibili ce ne sono, jamaicani che vivono in Italia anche, sarà una ReggaEstate nostrana.

Reggae music is universal force!